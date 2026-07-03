Messi, el primero en llegar a 20 goles en Copas del Mundo

Lionel Messi volvió a escribir una página histórica en los Mundiales este viernes al convertirse en el primer futbolista en alcanzar los 20 goles en la historia del torneo. El capitán argentino logró la marca durante la Copa del Mundo de 2026 y amplió la distancia respecto al resto de los máximos anotadores del certamen.

El delantero del Inter Miami lo consiguió al anotar el 1-0 de los dieciseisavos de final contra Cabo Verde.

MESSI CAN'T STOP SCORING ?? pic.twitter.com/bp9KPoABPV — FOX Sports (@FOXSports) July 3, 2026

El nuevo récord, sin embargo, no le garantiza tranquilidad. Kylian Mbappé continúa muy cerca en la clasificación histórica gracias a su actuación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El delantero francés ya acumula 18 tantos, superando la cifra con la que el alemán Miroslav Klose cerró su carrera mundialista, por lo que la pelea entre ambos seguirá abierta mientras avance la competencia.

Detrás de Messi y Mbappé está Klose con 16 goles, seguidos por Ronaldo Nazário con 15, Gerd Müller con 14, además de Just Fontaine y Harry Kane, ambos con 13 anotaciones.

El recorrido goleador del argentino comenzó en Alemania 2006 con un tanto frente a Serbia y Montenegro. En Brasil 2014 firmó cuatro goles, mientras que en Rusia 2018 convirtió uno ante Nigeria. Su torneo más productivo llegó en Catar 2022, donde anotó siete veces, incluyendo un doblete en la final contra Francia.

En la actual edición de Norteamérica 2026, Messi suma siete goles, suficientes para alcanzar las 20 anotaciones mundialistas y establecer una marca inédita. Con Mbappé todavía en competencia y mostrando un gran nivel, la clasificación de máximos goleadores históricos promete seguir moviéndose en los próximos partidos.

Sigue leyendo:

· Suiza vence a Argelia y avanza a octavos del Mundial 2026 con autoridad

· Egipto y Salah avanzaron a los octavos de final tras eliminar en penales a Australia

· Zlatko Dalic reconoce el fin de una era en Croacia tras la eliminación ante Portugal en el Mundial 2026