Zlatko Dalic reconoce el fin de una era en Croacia tras la eliminación ante Portugal en el Mundial 2026

El entrenador de la selección croata, Zlatko Dalic, reconoció que la derrota por 2-1 frente a Portugal en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 representa el cierre de una etapa para el combinado balcánico, aunque dejó claro que mantiene plena confianza en el futuro del equipo.

Desde que asumió el banquillo en 2017, Dalic condujo a Croacia a la final del Mundial de Rusia 2018 y al tercer lugar en Qatar 2022, resultados que marcaron una de las épocas más exitosas en la historia reciente del futbol croata.

“Se ha llegado al final de esta era magnífica era de diez años, nuevos comienzos nos aguardan. Es el final de una era, por lo menos en lo que a Mundiales se refiere, porque quién sabe lo que va a pasar en los próximos 4 años”.

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"We had beautiful moments, but I think the END OF AN ERA has come, and it is time for NEW beginnings." pic.twitter.com/9Ucr4iRZNA — Croatian Football ? (@CroatiaFooty) July 3, 2026

Luka Modric se despide del Mundial con una derrota

El estratega también expresó su tristeza por la forma en que Luka Modric puso fin a su participación mundialista. El capitán croata disputó su quinta Copa del Mundo, pero no pudo evitar la eliminación de su selección.

“Lamento que Modric haya terminado así, con una derrota. Ha mostrado su calidad y lideró a Croacia hasta el final“, dijo en conferencia de prensa.

Dalic evita criticar al VAR tras el gol anulado

Uno de los momentos más polémicos del encuentro fue la anulación del gol de Croacia en los últimos instantes del tiempo agregado, una acción que habría enviado el partido a la prórroga. Sin embargo, el entrenador prefirió no profundizar sobre la decisión arbitral.

“El fútbol debe ser justo y estas decisiones deberían ser así, pero no quiero entrar en debatir sobre el VAR“.

El técnico destaca el esfuerzo de sus jugadores

Pese a la eliminación, Dalic respaldó por completo el desempeño de sus futbolistas y aseguró que el grupo dejó todo en la cancha durante el compromiso.

“No tengo nada que reprochar a los chicos, lucharon, se esforzaron, lo dieron todo”, manifestó con visible amargura.

El seleccionador reconoció que el resultado provocó una gran frustración en el plantel, especialmente porque no lograron ampliar la ventaja conseguida gracias al tanto de Iván Perisic al minuto 53.

Además, calificó la eliminación como una derrota cruel frente a un rival al que, aseguró, lograron controlar durante amplios lapsos del encuentro.

Croacia pagó el desgaste físico ante Portugal

Finalmente, Dalic explicó que encuentros de esta magnitud suelen definirse por pequeños detalles y consideró que el esfuerzo físico realizado por su equipo terminó por inclinar la balanza a favor de Portugal.

“Lamento que hayamos perdido. Tuvimos muchas buenas oportunidades, pero no logramos marcar el 2-0. Felicidades a Portugal“, puntualizó.

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