España carburó su maquinaria para vencer 3-0 a Austria y esperar a Croacia o Portugal

La selección de España por fin apareció en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá para vencer 3-0 a Austria en una demostración de la “Furia Roja” de menos a más y que al final con dos goles de Mikel Oyarzabal y uno más de Pedro Porro para ahora esperar al ganador de Croacia contra Portugal.

La escuadra dirigida por Luis de la Fuente tuvo que superar 30 minutos de una lucha constante de los austriacos que quisieron igualar el rendimiento de los españoles, pero poco a poco el mayor volumen de fútbol de los hispanos fue inclinando la balanza hasta que Mikel Oyarzabal puso el 1-0.

OYARZABAL BRACE, ANOTHER CUCURELLA ASSIST ??



Spain leads 3-0 and is ready for the Round of 16! pic.twitter.com/KWCbl1E5KV — FOX Sports (@FOXSports) July 2, 2026

España no hizo magia, simplemente hizo que su esquema futbolístico empezara a funcionar, de que sus engranajes pudieran alinearse lo mejor posible para permitirle a Lamine Yamal ser el jugador ofensivo gravitante, mientras que Álex Bahena, Dani Olmo y Pedri fueron el soporte para que los hombres de ofensiva impulsaran a sus compañeros hacia el frente.

De esta forma, la selección española fue labrando la victoria y por la presión generada contra la meta de los austriacos, convirtió en el héroe del encuentro al portero Alexander Schlager con varias acciones donde evitó más goles en contra de su portería.

Realmente, los españoles no tuvieron oposición en el resto del encuentro y solo fue cuestión de ver cómo se aumentaba el marcador, tal como lo lograron Pedro Porro al minuto 66 y el segundo tanto de Oyarzabal para darle forma al marcador definitivo de 3-0.

Pedro Porro scores his first international goal for Spain ??



What a moment to do it in the FIFA World Cup! pic.twitter.com/8WTSasIErA — FOX Sports (@FOXSports) July 2, 2026

Las explicaciones

Por su parte, España fue creciendo conforme avanzó el encuentro y a diferencia de Uruguay, ahora fue más sencillo dejar atrás las imprecisiones y que le permitieron nulificar cualquier descomposición del aparato defensivo de los españoles, donde Pau Cubarsí y Aymeric Laporte fueron el soporte del cuarto partido sin recibir gol.

La forma como controlaron a los austriacos hizo que el cuadro de Luis de la Fuente ganara en confianza y que al mismo tiempo pudieran funcionar también jugadores como Pedro Porro y Marc Cucurella por las bandas y que finalmente demostraran su valor, como fue evidente con el gol de Pedro Porro que puso las cosas 2-0.

SPAIN TAKES THE LEAD OVER AUSTRIA IN LA ??



Cucurella with the lovely assist to Oyarzabal! pic.twitter.com/qB9dmzQa0O — FOX Sports (@FOXSports) July 2, 2026

Al final se impuso la lógica y España logró la victoria 3-0 contra unos austriacos que solo fueron rivales en la primera media hora de juego y después se dedicaron a subsistir en el encuentro antes de irse de la competencia del Mundial 2026.

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