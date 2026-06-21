Dudar de España es una “auténtica barbaridad”, dice Luis De La Fuente

España respondió con contundencia en su segunda presentación del Mundial 2026 y su seleccionador aprovechó el momento para enviar un mensaje claro. Tras el triunfo por 4-0 ante Arabia Saudita, Luis de la Fuente defendió públicamente el trabajo de su grupo y cuestionó las críticas que surgieron después del empate sin goles frente a Cabo Verde en el debut.

El técnico español puso el foco en el recorrido reciente del equipo y en la evolución de una plantilla que considera consolidada pese a su juventud. Para De la Fuente, el resultado obtenido en Atlanta no cambia la línea de trabajo del grupo, aunque sí sirve para reforzar la confianza interna y recuperar sensaciones competitivas.

“Me parece una auténtica barbaridad dudar de este equipo. 33 partidos seguidos sin perder… Me parece una barbaridad cuestionar a este equipo, a esta generación de futbolistas, tan jóvenes, con un recorrido excepcional. Eso es lo que me parece injusto”, declaró en rueda de prensa.

El entrenador reconoció que el vestuario recibió las críticas posteriores al estreno mundialista y sostuvo que eso tuvo un efecto positivo sobre la respuesta del equipo en el campo.

“Este equipo es muy saludable, muy sano y la actitud es encomiable. Da gusto trabajar con ellos. Con pique me refería a una reacción normal que tiene que tiene que tener cualquier ser humano. Nadie es insensible a la crítica. Estaban picados en su orgullo, porque este equipo puede hacerlo mucho mejor, como ha demostrado. Esos comentarios que a ellos les llegan les hacen a veces activarse y está muy bien”, expresó.

De la Fuente reivindica a sus referentes y mantiene la exigencia

Durante su comparecencia, el seleccionador también respaldó a algunos futbolistas que habían quedado bajo observación tras el primer encuentro del torneo.

Sobre Rodrigo, fue especialmente enfático: “Es un futbolista excepcional. El mejor jugador del mundo en su posición. Es tremendo que no lo pongamos en valor. Rodrigo siempre es importante esté como esté, siempre hace las cosas bien. Todo esto dicho con Martín Zubimendi detrás, que es el segundo mejor del mundo en su posición. Cuestionar a Rodrigo me parece, de verdad… Se me pone la piel de gallina”.

También dedicó palabras a Mikel Oyarzabal, cuya participación estuvo condicionada por molestias físicas durante la semana.

“La gente que entendemos de fútbol lo tenemos súper valoradísimo. Desgraciadamente, hay otras personas que no les causa tanto impacto. El impacto de Mikel en el equipo es brutal. No hay otro futbolista en el mundo con esta incidencia. A Mikel lo hemos reivindicado siempre, los compañeros lo reivindican y me encantaría que nosotros, en España, también reivindiquemos a Mikel Oyarzabal, porque puede marcar una historia en el fútbol español excepcional”, señaló.

Posteriormente reveló que existieron dudas sobre su presencia en el partido.

“Mikel, como no se puede contar todo, había tenido un pequeño problemilla esta semana. Tuvimos dudas si podía participar en el partido. Ayer, después, a la noche, tras su tratamiento y la conversación que tuvimos, me dijo ‘estoy’. Y hemos apostado por él”.

Pese al resultado amplio frente a Arabia Saudita, De la Fuente dejó claro que el equipo no considera cerrado el proceso de mejora.

“Era recuperar un poco las sensaciones” respecto al encuentro anterior, explicó. Aunque añadió: “Hoy también decimos que hay que seguir mejorando. También hay autocrítica. Si queremos aspirar a la final hay que hacer mejor las cosas”.

El entrenador valoró especialmente el comportamiento colectivo durante el primer tiempo y sostuvo que el grupo todavía tiene margen de crecimiento.

“Estamos contentos, porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, gracias a la actitud, a la profesionalidad y a la ambición del equipo”.

Y concluyó con una idea que resume el momento actual de España en el torneo: “No nos conformamos con esto, desde luego”.

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