España despierta en el Mundial 2026: Lamine Yamal abre la puerta a la goleada sobre Arabia Saudí y aleja las dudas

La selección de España respondió cuando más lo necesitaba. Después de un estreno lleno de cuestionamientos, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente recuperó su mejor versión y aplastó 4-0 a Arabia Saudí en la segunda jornada del Mundial 2026, impulsado por una brillante actuación de Lamine Yamal y el reencuentro goleador de Mikel Oyarzabal.

¡ESPAÑA VUELVE A LA VIDA!



Después de debutar con empate, la selección española gana sobre Arabia Saudí y aseguran al momento el liderato del Grupo H.



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La victoria no solo revitaliza las aspiraciones españolas en la Copa del Mundo, sino que además coloca a La Roja en una posición favorable para sellar su clasificación a los dieciseisavos de final en la última fecha de la fase de grupos.

Lamine Yamal cambia el rostro de España

La gran novedad en la alineación española fue la primera titularidad mundialista de Lamine Yamal, y el joven atacante respondió de inmediato.

Desde los primeros minutos se convirtió en el futbolista más desequilibrante sobre el terreno de juego. Su velocidad, capacidad para encarar y creatividad generaron constantes problemas a la defensa saudí, que nunca encontró la manera de contenerlo.

La recompensa llegó al minuto 10, cuando el extremo abrió el marcador con su primer gol en una Copa del Mundo, culminando una acción que reflejó la superioridad española desde el inicio.

? ¡UN GOL HISTÓRICO DESDE TODOS LOS ÁNGULOS!



Cada cámara capturó la velocidad y la definición perfecta de Lamine Yamal. ¡Para verlo mil veces! ??



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La actuación del joven talento confirmó lo que muchos anticipaban: con él en el campo, España recupera una dimensión ofensiva distinta y una mayor capacidad para romper defensas cerradas.

? ¡YAMAL ENTRÓ EN EL TOP 10! ?



??? Lamine se convirtió en el octavo jugador más joven en anotar en un Mundial.



Pelé comanda la lista; le ganó a Messi. ?



? ¿Es el primero de cuántos es su historia en Copa del Mundo?



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Oyarzabal responde con un doblete decisivo

Si Lamine Yamal fue el jugador más explosivo del encuentro, Mikel Oyarzabal fue el hombre más efectivo.

El delantero dejó atrás las críticas surgidas tras el debut y firmó una actuación determinante con dos goles en apenas tres minutos. Primero aprovechó una acción colectiva para ampliar la ventaja y, poco después, volvió a aparecer dentro del área para castigar los errores defensivos saudíes.

Además del doblete, Oyarzabal participó en la jugada del primer tanto y cerró una noche de reivindicación personal que refuerza su papel dentro del esquema de Luis de la Fuente.

Los cambios de Luis de la Fuente dan resultado

España presentó una versión diferente respecto a la mostrada en su estreno mundialista. El técnico apostó por modificaciones tanto en nombres como en funcionamiento, y la respuesta fue inmediata.

Las incorporaciones de Pedro Porro, Álex Baena, Dani Olmo y Lamine Yamal aportaron mayor profundidad y velocidad a la circulación del balón.

Con Pedri y Rodri manejando los tiempos desde el mediocampo, la selección española dominó la posesión y encontró con frecuencia espacios para generar peligro.

La mejoría colectiva fue evidente y permitió que el equipo recuperara confianza después de un arranque de torneo por debajo de las expectativas.

Un autogol sentencia la goleada

La presión constante de España terminó provocando más errores en Arabia Saudí.

En la segunda mitad, un disparo de Marc Cucurella terminó desviándose en Hassan Altambakti, quien introdujo el balón en su propia portería para firmar el cuarto tanto de la noche.

¡CU CU CU CURELLA! ¡GOL DE ESPAÑA!



El nuevo jugador de Real Madrid la prende de volea en un tiro de esquina y España AUMENTA la ventaja.



¡4-0! Sobre Arabia Saudí. pic.twitter.com/776J1d7LFk — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 21, 2026

El dominio español ya era absoluto y el marcador reflejaba con justicia la diferencia mostrada sobre el césped.

España recupera confianza rumbo a la fase decisiva

Más allá del resultado, la principal noticia para España es la recuperación de sensaciones.

Después de un debut que dejó dudas, La Roja mostró intensidad, profundidad ofensiva y una versión mucho más cercana a la que la convirtió en una de las selecciones favoritas para avanzar en el torneo.

Con Lamine Yamal como figura, Oyarzabal reencontrándose con el gol y un funcionamiento colectivo más sólido, el conjunto de Luis de la Fuente afrontará su último compromiso de la fase de grupos con la posibilidad de asegurar definitivamente su lugar en la siguiente ronda.

La reacción llegó a tiempo y España vuelve a enviar un mensaje claro en el Mundial 2026: sigue siendo una selección capaz de competir contra cualquiera cuando encuentra su mejor fútbol.

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