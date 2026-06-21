Japón se lució al golear a Túnez 4-0 en el juego mil de la historia de los mundiales

La selección de Japón no dudó en aprovechar la debilidad de Túnez para golearlos 4-0 en el duelo de la celebración del partido de la historia de las Copas del Mundo y en donde el cuadro nipón barrió a los tunecinos para imponerse con dos goles de Ayase Ueda, uno de Daichi Kamada y otro de Junya Ito.

Después del 5-1 de Países Bajos a Suecia, era imperioso que el cuadro del Sol Naciente saliera a comerse a un adversario que, bajo el mando del francés Hervé Renard en lugar del destituido Sabri Lamouchi, sucumbió ante un adversario muy superior y con una idea fija de lo que buscaron en el terreno de juego.

¡DOBLETE A LAS REDES!



Ayase Ueda remató de cabeza por encima de los defensores hasta el fondo de la red. pic.twitter.com/C782dMY1ZI — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 21, 2026

Por esa razón los “Samurais Azules” no dudaron en salir a proponer el juego desde el inicio del encuentro y con apenas cuatro minutos en el reloj ya dominaban las acciones con el gol de Kamada a pase de Keito Nakamura, después de lo cual los asiáticos impusieron condiciones con dominio en la mitad de la cancha.

Después, el propio Kamada pisó el área con peligro en el minuto 9, donde Túnez se salvó con una oportuna aparición del zaguero Dylan Bronn, para que un minuto después fuera el guardameta Aymen Dahmen, quien evitara el gol, en un ataque peligroso de Takehiro Tomiyasu.

Túnez quiso parar lo que se vislumbraba como una masacre y mandó algunos ajustes en la zaga para cambiar a cinco defensas, pero en el 31, el cuadro que dirige Hajime Moriyasu amplió la diferencia con un remate de derecha de Ueda, al ángulo desde fuera del área, con asistencia de Kou Itakura.

¡JAPÓN AMPLIA LA VENTAJA!



Un gran pase a la espalda de Ayase Ueda para Junya Ito que aguantó la carga del defensa y vence al portero con precisión pic.twitter.com/QKvOOyahIj — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 21, 2026

Japón bajó el ritmo en el cierre de la primera mitad y aunque comenzó la segunda con el control de la posesión, no inquietó a la defensa tunecina hasta que en el 69 Ueda aprovechó un error de Mohamed Ben Hmida y le puso una pelota a Ito, quien anotó de derecha.

La importancia del evento de los mil partidos llevó al estadio Monterrey a personas importantes como la Hisako de Takamoto, que vio cómo su selección seguía sin compasión en busca de más goles, donde también fueron testigos el exdefensa del Real Madrid y de Rayados de Monterrey Sergio Ramos, el mediocampista también del cuadro regio Sergio Canales, como también del búlgaro Hristo Stoichkov, leyenda de la selección de su país.

En el 84 los asiáticos pusieron el 4-0 con un cabezazo de Ueda a pase de Kaishu Sano, para confirmar el cómodo y amplio triunfo que les permite situarse con cuatro puntos, los mismos de Países Bajos, que lidera el grupo por haber anotado un gol más. Suecia suma tres unidades y Túnez, ya eliminado, ninguna.

¡DERECHAZO Y A LAS REDES!



Ayase Ueda remata cruzado desde de fuera del área y marca el segundo gol de Japón. pic.twitter.com/XUQy3HpJxz — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 21, 2026

El grupo se definirá en la tercera fecha cuando Japón vaya contra Suecia y Países Bajos enfrente al débil Túnez, por lo cual, todo parece indicar que el cuadro neerlandés bajo el mando de Ronald Koeman será el primero del Grupo F y Japón lo escoltará.

Seguir leyendo:

– Japón volvió a dar ejemplo en el Mundial 2026: aficionados limpiaron el estadio tras empate ante Holanda

– El Vasco Aguirre y la decisión que ronda en el Tricolor: ¿Poner a Memo Ochoa contra Chequia?

– Japón saca la garra y le arrebata un punto a Holanda de último minuto











