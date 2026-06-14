Japón saca la garra y le arrebata un punto a Holanda de último minuto

La selección de Japón volvió a demostrar por qué es uno de los equipos más incómodos de enfrentar en las grandes competiciones. Cuando parecía que Países Bajos tenía controlado el partido y encaminados sus primeros tres puntos en el Mundial 2026, los asiáticos reaccionaron para rescatar un empate 2-2 en un vibrante duelo del Grupo F.

La escuadra dirigida por Hajime Moriyasu encontró recompensa a su insistencia en los minutos finales y evitó la derrota en un partido que tuvo dos versiones completamente distintas: una primera mitad cerrada y un segundo tiempo lleno de emociones.

¡PARTIDAZO QUE TERMINA CON EMPATE!



Países Bajos y Japón repartieron puntos en su debut en la Copa del Mundo 2026.



Revive lo mejor del encuentro: pic.twitter.com/jkgdNMctXe — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 14, 2026

Japón resiste y castiga los errores de Países Bajos

Durante gran parte del encuentro, la estrategia japonesa fue clara: mantener el orden defensivo y reducir espacios ante una selección neerlandesa que monopolizó la posesión del balón.

Los dirigidos por Ronald Koeman tuvieron la iniciativa, pero les costó generar peligro real sobre la portería defendida por Zion Suzuki. Apenas algunas aproximaciones de Cody Gakpo y Donyel Malen inquietaron a la zaga asiática durante los primeros 45 minutos.

Por su parte, Japón apostó por la paciencia y priorizó la solidez defensiva antes que el ataque, una fórmula que mantuvo el marcador sin goles antes del descanso.

Virgil van Dijk abrió el camino para los neerlandeses

El encuentro cambió radicalmente tras el descanso.

Cuando el partido parecía encaminado a un empate sin emociones, apareció Virgil van Dijk para romper el equilibrio. El defensor aprovechó una jugada a balón parado y conectó un remate de cabeza imposible para Suzuki.

¡PAÍSES BAJOS PEGA PRIMERO!



Virgil van Dijk hace un tremendo cabezazo y pone arriba a su selección sobre Japón.



El defensa de Liverpool haciendo el primer gol neerlandés en la Copa del Mundo 2026. pic.twitter.com/YQpNww1scW — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 14, 2026

La anotación abrió espacios y transformó el ritmo del partido.

Japón reaccionó con Nakamura

La ventaja neerlandesa apenas duró unos minutos. La respuesta japonesa llegó gracias a Keito Nakamura, quien encontró espacio para sacar un disparo que sorprendió al guardameta Bart Verbruggen.

Japón le niega la victoria a los Países Bajos de Koeman con tenacidad y resiliencia. Keito Nakamura anotó el primero para los japoneses para convertir el gol del partido, presentado por @BankofAmerica pic.twitter.com/yhxAdJQBwr — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 14, 2026

El gol renovó la confianza de los Samuráis Azules y obligó a Países Bajos a buscar nuevamente el control del marcador.

Summerville parecía darle el triunfo a Países Bajos

La reacción neerlandesa fue inmediata.

Crysencio Summerville apareció con un potente disparo cruzado de pierna izquierda para devolver la ventaja a los europeos y acercarlos a una victoria que parecía segura.

¡PAÍSES BAJOS OTRA VEZ ARRIBA!



¡Golazo! Crysencio Summerville define de linda forma para devolverle la ventaja a los neerlandés.



Se ponen 2-1 arriba sobre Japón. pic.twitter.com/4d7SYPNwC7 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 14, 2026

Con el marcador a favor, Koeman reforzó el sistema defensivo con una línea de cinco hombres para contener los intentos japoneses en la recta final.

La insistencia de Japón tuvo premio en el último tramo

Lejos de resignarse, Japón mantuvo la presión incluso después de la salida de Take Kubo, quien abandonó el terreno de juego con molestias físicas.

La recompensa llegó en los minutos finales. Un remate de Kazuma Ogawa terminó siendo desviado por Daichi Kamada, acción que descolocó a la defensa neerlandesa y permitió el empate definitivo.

¡TREMENDO GOLAZO DE JAPÓN! ¡LO EMPATAN EN LO ÚLTIMO!



Daichi Kamada marca con un CABEZAZO en un tiro de esquina y empareja el encuentro ante Países Bajos.



¿El mejor partido del Mundial al momento? pic.twitter.com/QmZy2OMR6w — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 14, 2026

El gol selló una remontada parcial que reflejó las principales virtudes del conjunto asiático: disciplina táctica, paciencia y capacidad para competir hasta el último instante.

Japón suma un punto valioso en el Grupo F del Mundial 2026

El empate permite a Japón comenzar con sensaciones positivas su participación en el Mundial 2026, especialmente por la forma en que logró reaccionar en dos ocasiones ante uno de los favoritos del grupo.

Para Países Bajos, en cambio, el resultado deja dudas después de haber estado dos veces en ventaja y no poder cerrar el partido cuando parecía tenerlo bajo control.

Con este resultado, el Grupo F arranca con máxima igualdad y deja abierta la pelea por los boletos a la siguiente ronda, en una zona donde cada punto puede resultar determinante para las aspiraciones de clasificación.

Sigue leyendo:

· Alemania aplasta a Curazao en su debut en el Mundial 2026

· Brasil deja dudas en su debut del Mundial 2026: Vinícius Jr. evita la derrota ante Marruecos

· Estados Unidos baila a Paraguay y lo liquida en 45 minutos