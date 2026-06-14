Japón saca la garra y le arrebata un punto a Holanda de último minuto
En uno de los mejores partidos en lo que va del Mundial, los Samuráis Azules reaccionaron dos veces ante la selección neerlandesa y sumaron un punto en su debut
La selección de Japón volvió a demostrar por qué es uno de los equipos más incómodos de enfrentar en las grandes competiciones. Cuando parecía que Países Bajos tenía controlado el partido y encaminados sus primeros tres puntos en el Mundial 2026, los asiáticos reaccionaron para rescatar un empate 2-2 en un vibrante duelo del Grupo F.
La escuadra dirigida por Hajime Moriyasu encontró recompensa a su insistencia en los minutos finales y evitó la derrota en un partido que tuvo dos versiones completamente distintas: una primera mitad cerrada y un segundo tiempo lleno de emociones.
Japón resiste y castiga los errores de Países Bajos
Durante gran parte del encuentro, la estrategia japonesa fue clara: mantener el orden defensivo y reducir espacios ante una selección neerlandesa que monopolizó la posesión del balón.
Los dirigidos por Ronald Koeman tuvieron la iniciativa, pero les costó generar peligro real sobre la portería defendida por Zion Suzuki. Apenas algunas aproximaciones de Cody Gakpo y Donyel Malen inquietaron a la zaga asiática durante los primeros 45 minutos.
Por su parte, Japón apostó por la paciencia y priorizó la solidez defensiva antes que el ataque, una fórmula que mantuvo el marcador sin goles antes del descanso.
Virgil van Dijk abrió el camino para los neerlandeses
El encuentro cambió radicalmente tras el descanso.
Cuando el partido parecía encaminado a un empate sin emociones, apareció Virgil van Dijk para romper el equilibrio. El defensor aprovechó una jugada a balón parado y conectó un remate de cabeza imposible para Suzuki.
La anotación abrió espacios y transformó el ritmo del partido.
Japón reaccionó con Nakamura
La ventaja neerlandesa apenas duró unos minutos. La respuesta japonesa llegó gracias a Keito Nakamura, quien encontró espacio para sacar un disparo que sorprendió al guardameta Bart Verbruggen.
El gol renovó la confianza de los Samuráis Azules y obligó a Países Bajos a buscar nuevamente el control del marcador.
Summerville parecía darle el triunfo a Países Bajos
La reacción neerlandesa fue inmediata.
Crysencio Summerville apareció con un potente disparo cruzado de pierna izquierda para devolver la ventaja a los europeos y acercarlos a una victoria que parecía segura.
Con el marcador a favor, Koeman reforzó el sistema defensivo con una línea de cinco hombres para contener los intentos japoneses en la recta final.
La insistencia de Japón tuvo premio en el último tramo
Lejos de resignarse, Japón mantuvo la presión incluso después de la salida de Take Kubo, quien abandonó el terreno de juego con molestias físicas.
La recompensa llegó en los minutos finales. Un remate de Kazuma Ogawa terminó siendo desviado por Daichi Kamada, acción que descolocó a la defensa neerlandesa y permitió el empate definitivo.
El gol selló una remontada parcial que reflejó las principales virtudes del conjunto asiático: disciplina táctica, paciencia y capacidad para competir hasta el último instante.
Japón suma un punto valioso en el Grupo F del Mundial 2026
El empate permite a Japón comenzar con sensaciones positivas su participación en el Mundial 2026, especialmente por la forma en que logró reaccionar en dos ocasiones ante uno de los favoritos del grupo.
Para Países Bajos, en cambio, el resultado deja dudas después de haber estado dos veces en ventaja y no poder cerrar el partido cuando parecía tenerlo bajo control.
Con este resultado, el Grupo F arranca con máxima igualdad y deja abierta la pelea por los boletos a la siguiente ronda, en una zona donde cada punto puede resultar determinante para las aspiraciones de clasificación.
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