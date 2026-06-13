Brasil deja dudas en su debut del Mundial 2026: Vinícius Jr. evita la derrota ante Marruecos

La selección de Brasil comenzó su participación en el Mundial 2026 con más interrogantes que certezas. El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti igualó 1-1 frente a una sólida Marruecos en el partido inaugural del Grupo C, resultado que evidenció las dificultades de la Canarinha para imponer condiciones ante uno de los equipos más competitivos del panorama internacional.

Un destello individual de Vinícius Júnior evitó un tropiezo mayor para los sudamericanos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde los africanos volvieron a demostrar que su destacada actuación en Qatar 2022 estuvo lejos de ser una casualidad.

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Marruecos sorprendió a Brasil desde el inicio

El equipo dirigido por Mohamed Ouahbi ejecutó un planteamiento táctico eficaz que neutralizó por completo a Brasil durante gran parte del primer tiempo.

Con un mediocampo poblado y una presión constante, los marroquíes limitaron la generación ofensiva de figuras como Lucas Paquetá, Casemiro y el propio Vinícius Júnior, que apenas pudo intervenir en los primeros minutos.

La recompensa llegó al minuto 21, cuando Brahim Díaz filtró un pase preciso para Ismael Saibari, quien aprovechó los errores defensivos brasileños para superar a Alisson Becker y abrir el marcador.

Vinícius apareció cuando Brasil más lo necesitaba

Cuando Marruecos dominaba el encuentro y parecía más cerca del segundo gol, apareció la figura de Vinícius Júnior.

El atacante del Real Madrid tomó el balón cerca del área, dejó atrás a su marcador y sacó un potente disparo cruzado imposible para Yassine Bono, firmando el empate al minuto 32.

Fue el primer remate a puerta de Brasil y terminó convirtiéndose en el gol que mantuvo con vida a la escuadra sudamericana.

A thrilling match between Brazil and Morocco ?



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El debut de Carlo Ancelotti dejó varias dudas

El estreno de Carlo Ancelotti en una Copa del Mundo estuvo marcado por decisiones llamativas en la alineación.

El técnico italiano apostó por Douglas Santos y Roger Ibáñez en los laterales, dejando en el banquillo a Danilo y Alex Sandro, mientras que Igor Thiago apareció como referencia ofensiva por delante de Matheus Cunha.

Las modificaciones no terminaron de funcionar y Brasil sufrió constantemente en defensa, especialmente por los sectores donde aparecieron Achraf Hakimi, Brahim Díaz y Azzedine Ounahi.

Neymar observó desde fuera mientras las figuras llenaban las gradas

Ausente por una lesión en el gemelo que arrastra desde mayo, Neymar siguió el encuentro desde la caseta.

El partido también contó con la presencia de personalidades destacadas del deporte mundial, entre ellas Tom Brady, además de leyendas del futbol como Zinedine Zidane, Bebeto, Cafú y Dunga.

Brasil reaccionó, pero no logró completar la remontada

La segunda mitad mostró una versión más agresiva de Brasil. Los ingresos de Danilo, Fabinho, Luiz Henrique y Matheus Cunha ayudaron a que la selección sudamericana ganara metros y controlara más tiempo el balón.

Raphinha, Bruno Guimarães y Vinícius Júnior generaron las ocasiones más claras para romper la igualdad, aunque la defensa marroquí resistió con orden y disciplina.

En los minutos finales, ambos equipos tuvieron oportunidades para quedarse con la victoria, pero el marcador ya no se movió.

Cómo queda el Grupo C del Mundial 2026

El empate deja a Brasil y Marruecos con un punto en el arranque del Grupo C del Mundial 2026.

La próxima jornada será clave para las aspiraciones de ambos conjuntos. La selección brasileña enfrentará a Haití, mientras que Marruecos buscará dar otro paso hacia la clasificación cuando se mida a Escocia.

El debut dejó una conclusión clara: la selección de Brasil todavía tiene mucho margen de mejora si quiere ser protagonista en la lucha por el título mundial.

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