Clint Dempsey criticó al entrenador de Canadá por comentarios sobre los jugadores estadounidenses y el himno nacional

Las declaraciones del seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, sobre la relación de algunos futbolistas estadounidenses con el himno nacional provocaron una respuesta inmediata de una de las figuras históricas del fútbol de Estados Unidos. Clint Dempsey cuestionó públicamente los comentarios del extécnico asistente del combinado estadounidense y defendió la forma en que vivió su etapa representando a su país.

La reacción ocurrió durante la cobertura televisiva previa al partido entre Canadá y Bosnia-Herzegovina en el Mundial 2026, encuentro que terminó igualado 1-1 y le permitió al conjunto canadiense sumar el primer punto mundialista de su historia.

Horas antes del compromiso, Marsch había utilizado una experiencia de su etapa como integrante del cuerpo técnico de Estados Unidos para destacar el compromiso que observa actualmente dentro del vestuario canadiense.

“En Estados Unidos, a veces teníamos que rogarles a los jugadores que cantaran el himno nacional”, afirmó el entrenador el jueves.

#CanMNT Jesse Marsch ends his presser with a shot at the #USMNT



“In the U.S. we had to beg players to sing the national anthem.”#FWC26 #WorldCup2026 pic.twitter.com/zxABC7TD4h — Har Journalist (@HarJournalist) June 11, 2026

La declaración no pasó inadvertida para Dempsey, quien compartió ciclo con Marsch durante el Mundial de 2010 en Sudáfrica y reaccionó con dureza al escuchar esas palabras durante una transmisión de Fox.

“¿De verdad dijo eso?”, expresó el exdelantero al aire. “No puedo tomarme a este tipo muy en serio. Fue un honor para mí, cuando era niño, representar a mi país. Cuando sonaba el himno nacional, yo no era de los que normalmente cantaban. Me ponía la mano en el corazón y rezaba a Dios”.

Dempsey reivindica su experiencia y cuestiona el mensaje de Marsch

El exjugador profundizó en su respuesta y sostuvo que el compromiso con la selección no debe medirse por una forma específica de vivir el momento del himno.

“Soy alguien que ha dado su vida por este país. Me rompí la nariz jugando para este país. Me he recuperado de dos operaciones de corazón y he vuelto a jugar para este país”.

“I can’t take that guy too seriously."@clint_dempsey responds to Jesse Marsch's recent comments about his time with the USMNT pic.twitter.com/x4JvlDHRkh — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 12, 2026

Dempsey también hizo referencia al actual vínculo de Marsch con Canadá y cuestionó que hiciera comparaciones públicas con su antiguo equipo.

“No voy a aceptar consejos de alguien que se pasó al otro bando y ahora canta el himno nacional de otro país. Y como diría mi amigo Thierry Henry, mantente en tu carril, preocúpate por tu propio equipo”.

La tensión pública se produce en un contexto donde Marsch ya había mostrado diferencias con la Federación de Fútbol de Estados Unidos. Desde que dejó de ser considerado para dirigir a la selección en 2023, tras finalizar el ciclo contractual de Gregg Berhalter después del Mundial de Catar 2022, el entrenador ha expresado en distintas ocasiones su descontento con el trato recibido.

En mayo de 2024 incluso declaró que no se sintió bien tratado por una federación para la que había jugado y trabajado.

Marsch explicó que utilizó la anécdota sobre el himno para resaltar la actitud del grupo canadiense desde que asumió el cargo hace poco más de dos años.

“Estos chicos cantan el himno nacional a todo pulmón”, dijo el seleccionador, en referencia a los futbolistas de Canadá. “Porque quieren demostrarle al país lo orgullosos que están de estar aquí, de ser canadienses y de representar lo que Canadá es”.

Mientras continúa el debate generado por sus palabras, Canadá seguirá su recorrido en el Grupo B con partidos ante Suiza y Qatar, con el objetivo de avanzar por primera vez a la etapa eliminatoria de una Copa del Mundo.

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