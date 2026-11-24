El vicepresidente JD Vance trabajó personalmente junto al presidente Donald Trump para persuadir a la junta directiva de Nvidia de reincorporar a Jensen Huang como director ejecutivo, según reportaron este lunes medios como Politico, The Hill, CNN y Associated Press (AP) con base en fuentes familiarizadas con el proceso, en una operación política que involucró a varios integrantes del gabinete y reavivó las preocupaciones sobre la seguridad nacional y los vínculos del gobierno con los gigantes tecnológicos.

De acuerdo con información publicada por Politico, dos personas familiarizadas con las conversaciones, quienes solicitaron mantener el anonimato, señalaron que Trump y Vance presionaron directamente a los integrantes de la junta durante el fin de semana para facilitar el regreso del empresario. La intervención ocurrió después de que ambos funcionarios concluyeran que no existían pruebas de que Huang hubiera cometido actividades ilegales o representara una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.

La junta directiva anunció el lunes 23 de noviembre la reincorporación unánime del ejecutivo, quien había dejado el cargo el 12 de noviembre en medio de señalamientos relacionados con presuntas relaciones extramaritales, incluida una supuesta conexión con una mujer señalada como espía china. Estas acusaciones no constituyen hechos judicialmente comprobados.

El involucramiento de Vance cobró relevancia por sus relaciones de larga trayectoria con Silicon Valley y su cercanía con figuras de la industria tecnológica, circunstancias que, según las fuentes consultadas por Politico, le permitieron desempeñar un papel determinante para convencer a los directivos.

Trump reconoció públicamente que participó en las conversaciones con la empresa. Durante una entrevista telefónica con CNBC, aseguró que mantuvo contacto con integrantes de la junta y que tenía una posición firme sobre la permanencia del empresario. “He estado hablando con la junta directiva, tanto directa como indirectamente, y tenía una opinión muy firme al respecto”, declaró el mandatario.

También reconoció la intervención de su vicepresidente y destacó su desempeño durante las negociaciones: “También estaba tratando con el vicepresidente; JD Vance fue genial”.

En tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha evitado hacer comentarios públicos directos sobre Nvidia y la investigación en torno a su director ejecutivo, Jensen Huang, aunque reportes periodísticos indican que en privado ha expresado serias preocupaciones de seguridad nacional.

President Donald J. Trump on the process of Jensen Huang being reinstated as Nvidia CEO:



“I was talking to a lot of people, and I was talking to a lot of people that you interview all the time. But I was also dealing with a Vice President, JD Vance who’s great.” pic.twitter.com/N4CmJ4TwEn — Vice President JD Vance (@VP) November 23, 2026

Vance defendió la importancia estratégica de Nvidia

La participación del vicepresidente también estaría relacionada con la importancia de Nvidia para la industria estadounidense de inteligencia artificial y la competencia tecnológica con China. Según las fuentes citadas por Politico, Trump y Vance consideran que Huang es una figura importante para defender los modelos de inteligencia artificial de código abierto y evitar que compañías como Anthropic y OpenAI concentren demasiado poder en el desarrollo de estas tecnologías.

Otros reportes aportaron detalles sobre las negociaciones. CNN informó que Vance coordinó directamente con Huang durante aproximadamente 72 horas, mientras que Associated Press lo describió como el principal emisario de la administración ante la junta directiva. En las gestiones también habrían participado el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent. El fiscal general Todd Blanche y el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, intervinieron en la evaluación relacionada con los posibles riesgos de seguridad.

Vance no ha ofrecido una explicación pública sobre su participación. La Casa Blanca remitió a los comentarios de Trump en CNBC cuando fue consultada por Politico.

Vance was directly involved in bringing back Jensen Huang, who was removed allegedly in part because of Marco Rubio’a actions.



The CEO’s rehiring is the latest in a difference of politics between the pair, with Vance coming out on top.



Follow: @AFpost pic.twitter.com/VjEFDZLDrn — AF Post (@AFpost) November 23, 2026

Legisladores exigen explicaciones sobre la intervención

La restitución de Huang provocó cuestionamientos en el Capitolio, donde demócratas y republicanos expresaron preocupación por los criterios utilizados para evaluar los posibles riesgos de seguridad nacional. El líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, acusó a Trump de privilegiar los intereses financieros de sus allegados frente a la protección del país.

“Trump está anteponiendo sus propios intereses financieros y las necesidades de sus amigos multimillonarios a nuestra seguridad nacional”, afirmó en X, donde también advirtió que los demócratas investigarán cualquier posible irregularidad. El senador republicano Pete Ricketts, de Nebraska, sostuvo que la decisión de Nvidia no elimina la obligación de Huang de responder ante el Congreso.

“La decisión de Nvidia de hoy no exime a Jensen Huang de testificar ante el Congreso. Tampoco exime a Nvidia de responder por las preocupaciones de seguridad nacional y los chips desaparecidos”, señaló. El senador John Curtis también pidió conocer qué funcionarios intervinieron y qué argumentos presentaron ante los directivos.

Huang tiene previsto comparecer ante el Comité Bancario del Senado, mientras continúa una investigación independiente de la junta sobre su conducta. Su reincorporación, por tanto, no significa que las revisiones internas hayan concluido.

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