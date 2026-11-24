La dimisión y posterior reincoporación de Jensen Huang como director ejecutivo de la empresa tecnológica Nvidia, tras conocerse informaciones sobre relaciones sentimentales con una presunta espía china y con colegas de la propia empresa, y el riesgo que representaba para la seguridad nacional, ha generado inquietud en la comunidad asiático-estadounidense que teme ser blanco de ataques y señalamientos.

“Como colectivos, debemos prepararnos para defender a nuestra gente y educar a otros estadounidenses. Es fundamental alzar la voz contra la estigmatización y los ataques dirigidos hacia cualquier comunidad, algo que hemos presenciado una y otra vez, especialmente bajo la actual administración”, dijo Helen Zia, periodista y activista por los derechos civiles de los estadounidenses de origen asiático.

Durante la videoconferencia: Las repercusiones de la espectacular caída de Jensen Huang, organizada por American Community Media (ACoM), Zia dijo que a medida que hemos ido descubriendo más detalles, le invade la sensación de que detrás de todo esto hay una agenda política y económica.

“La historia ha demostrado, una y otra vez, que cuando se vincula a los estadounidenses de origen asiático, especialmente a los de etnia china con la seguridad nacional, se asume de inmediato que hay espionaje de por medio y que existe culpabilidad”.

Explicó que el patrón es siempre el mismo, deriva en una persecución más amplia, dirigida no solo contra personas de etnia china o taiwanesa, sino contra cualquiera que sea percibido como asiático oriental.

“En Estados Unidos existe ese prejuicio de que todos somos iguales, como si fuéramos todos la misma persona. Ya sea que nos vean como posibles espías o como potenciales terroristas, el estereotipo es que los asiáticos en Estados Unidos no son de fiar; una idea que se remonta a hace más de cien años”, dijo.

Recordó la Iniciativa China que provocó una persecución dirigida contra los estadounidenses de origen asiático en diversos entornos: desde el sector tecnológico y los laboratorios de investigación hasta escuelas, universidades y empresas.

“El problema se extendió incluso a la vida cotidiana, derivando en deportaciones y restricciones como la imposibilidad de comprar una vivienda. En el fondo, todo se reduce a tratar a estas personas como si fueran menos estadounidenses que el resto”.

Comentó que a esto se suma el revuelo mediático, que alimenta suposiciones infundadas, como, por ejemplo, asumir que alguien como Alice Wong es una espía.

“Bajo la Iniciativa China, hemos visto cómo numerosos científicos, investigadores y profesores han sido señalados y encarcelados; sus familias han caído en la ruina financiera, han perdido sus empleos, décadas de investigación sobre curas contra el cáncer han sido destruidas, laboratorios han cerrado y se han producido suicidios”.

Dijo que este es el impacto de un frenesí en torno al espionaje, dirigido específicamente contra personas de origen chino y otros estadounidenses de origen asiático. No hablo de una posibilidad teórica; esto ha ocurrido realmente.

“La idea es que cada persona de origen chino sin importar cuántas generaciones atrás se remontan su ascendencia, y seas estudiante de secundaria, médico o trabajador en un restaurante chino, estás recolectando un minúsculo grano de arena que podría constituir información de inteligencia”.

Mencionó que este es el tipo de narrativa que se ha perpetuado, llegando incluso a plantearse la posibilidad de un nuevo internamiento de estadounidenses de origen chino o la prohibición de la entrada a estudiantes internacionales, lo que genera un clima de miedo y señalamientos.

“El caso de Alice Wong , con todos los matices escabrosos que lo rodean, plantea un problema para todas las mujeres asiáticas en nuestra sociedad. Las mujeres asiáticas son vistas no solo como exóticas, sino como dóciles y sumisas; lo que ha propiciado que sean blanco de ataques y de comportamientos depredadores”.

Tristeza y decepción

Diana Ding, fundadora y directora ejecutiva (CEO) de Silicon Valley Innovation Channel, Ding Ding TV, dijo que mucha gente habla sobre el caso de Jensen Huang y la caída en el precio de las acciones, y se sienten decepcionados.

“Jensen construyó la empresa desde cero, y su contribución a la industria de la Inteligencia Artificial (IA) perdurará. La gente reconoce lo que él construyó, pero, aún así, espera que asuma responsabilidad”, dijo.

¿Qué significa el escándalo para los vínculos comerciales entre Estados Unidos y China, y para los empresarios chinos y taiwaneses que operan en ambos lugares?

“Lo que me preocupa es que se empiecen a plantear: ‘Si viajo a China continental para una reunión de negocios, cuestionarán mi lealtad’. En definitiva, existe una preocupación creciente por el hecho de que la lealtad de alguien pueda ser puesta en duda”.

Ding comentó que quien ostenta más poder tiene, a su vez, una mayor responsabilidad.

“Un director ejecutivo (CEO), por ejemplo, puede influir en quién recibe un ascenso, accede a nuevas oportunidades y es despedido. Por tanto, para cualquier empleado resulta muy difícil negarse, incluso alzar la voz a posterior, cuando el CEO ejerce tal influencia sobre su futuro profesional”.

Agregó que, por esta razón, cuando un CEO inicia una relación con una persona a su cargo, es él quien debe mantener los límites profesionales.

“Las mujeres que trabajan en el sector tecnológico deberían poder desempeñar sus funciones, acceder a las mismas oportunidades y expresar sus inquietudes sin temor alguno”.

NVIDIA y AI

El doctor Ryan Cummings, jefe de gabinete del Instituto Stanford para la Investigación en Política Económica (SIEPR), dijo que NVIDIA y otros fabricantes diseñan chips capaces de realizar cálculos complejos.

“Estos chips son adquiridos por empresas como Google, Amazon, Meta, Microsoft u Oracle, los cuales los integran en servidores y centros de datos conectados a internet. Esto permite que los laboratorios, el cuarto eslabón de la cadena, desarrollen sistemas de IA y lleven a cabo investigaciones y procesos complejos que dan lugar a los modelos de IA de vanguardia”.

Sostuvo que lo que han observado en el auge y el despliegue de la IA, es que requiere una inversión masiva, y el volumen previsto entre 2024 y 2026 era de $1,200 millones.

“¿Quién paga a Anthropic y a OpenAI, las entidades que desarrollan estos modelos en sus laboratorios, permitiendo así financiar las adquisiciones de todos los demás? En realidad, somos todos nosotros quienes empleamos la inteligencia artificial”.

Pero señaló que, para crear los modelos de vanguardia, ha habido inversión de capital privado como de Apollo que ha sido un gran inversor en este sector.

“Diversos fondos de crédito privado han concedido préstamos a centros de datos. Los proveedores de servicios en la nube a gran escala han emitido una cantidad considerable de bonos este año y han destinado sus propios flujos de caja a estas inversiones”.

Quizás la más importante inversión de todas, ha provenido de la propia Nvidia, empleando técnicas de financiación creativas.

“Han estado realizando numerosas inversiones de capital; es decir, entregan efectivo por adelantado a empresas como OpenAI y otras, lo que les permite disponer de esos fondos hoy mismo, con la expectativa de obtener, en el futuro, un retorno basado en el valor de la compañía”.

El regreso

Jensen Huang regresó como presidente de la compañía de chips Nvidia, tras haber renunciado hace dos semanas al revelarse sus relaciones extramaritales, incluyendo una presunta espía china.

En un comunicado, Nvidia dijo que el retorno de Huang se dio después de que la Junta Directiva lo aprobara de manera unánime, tras recibir retroalimentación de los niveles senior del gobierno de Estados Unidos. El presidente Trump publicó en las redes que no había razón para creer que el regreso de Jensen a Nvidia poseía algún riesgo para la seguridad nación.