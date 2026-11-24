Donald Trump encontró una manera poco convencional de celebrar el regreso de Jensen Huang al frente de Nvidia. El presidente compartió en Truth Social un polémico meme en el que el empresario aparece ensangrentado, con el puño levantado y sosteniendo un sostén rojo, en una parodia de la famosa fotografía tomada después del atentado que sufrió Trump en Butler, Pensilvania, en 2024.

La imagen, manipulada con inteligencia artificial, reemplaza al mandatario por Huang y la bandera estadounidense por otra con el logotipo de Nvidia. También aparecen agentes del Servicio Secreto alrededor del empresario.

La publicación llegó horas después de que el consejo directivo de Nvidia anunciara el regreso de Huang como presidente y director ejecutivo de la compañía.

New media post from Donald J. Trump



( TS: Nov 23 2026, 11:32 AM ET )??????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/PreBtRDWm6 — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 23, 2026

El meme que se burla del escándalo

El sostén rojo no es un detalle casual. La imagen hace referencia a las controversias por supuestas relaciones extramaritales del empresario, entre ellas una con una mujer señalada como posible espía china.

El caso había generado cuestionamientos sobre la seguridad nacional y la relación de Huang con la compañía tecnológica. Sin embargo, Trump se convirtió en uno de sus principales defensores y aseguró que intervino para convencer a los integrantes del consejo de que lo restituyeran.

Trump también se llevó las críticas

La publicación provocó reacciones en redes sociales. El presentador de CNN Jake Tapper cuestionó que se utilizara como broma una imagen que recuerda un atentado en el que murió Corey Comperatore y otras dos personas resultaron heridas.

El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, respondió a las críticas con una frase directa: “Se llama meme, Jake”.

And not only was Corey Comperatore killed instantly, rally attendee James Copenhaver was gravely wounded and died two months ago due to complications from his injuries.



RIP to both men and blessings to their families, and blessings to David Dutch who survived the shooting. https://t.co/FGxOmcIrEG — Jake Tapper ? (@jaketapper) November 23, 2026

Una comparación que reavivó la polémica

La controversia también recordó las críticas que Trump y otros republicanos han dirigido contra figuras públicas que hicieron comentarios considerados ofensivos tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Mientras el presidente usa las redes sociales para hacer humor político, Huang vuelve a dirigir Nvidia en medio de cuestionamientos sobre su conducta y posibles implicaciones de seguridad nacional.

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