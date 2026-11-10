Trump protege al jefe de Nvidia tras revelarse sus vínculos con presunta espía china: “Le creo”

El presidente Donald Trump salió en defensa de Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, después de que se revelara que el empresario habría mantenido una relación sentimental con una mujer china señalada por los servicios de inteligencia estadounidenses como presunta agente de Beijing. Pese a las preocupaciones sobre un posible riesgo para la seguridad nacional, el mandatario aseguró que cree en la versión del poderoso empresario tecnológico.

Trump confirmó que habló personalmente con Huang y que le preguntó directamente si sabía que la mujer estaba presuntamente vinculada con labores de espionaje.

“Le pregunté: ‘¿Tenías alguna idea de que ella era una espía?’. Me dijo: ‘No tenía ni idea de que fuera una espía’, y realmente le creo”, declaró el presidente ante los periodistas en la Casa Blanca.

Q: Are you gonna bring up the case of Jensen Huang when you visit with him next week?



TRUMP: No, I don't think so



Q: Why wouldn't you?



TRUMP: I just know Jensen very well. I just think he's a very honorable man. I mean, he built a great company. pic.twitter.com/10KjMonDFg — Aaron Rupar (@atrupar) November 9, 2026

El respaldo llegó después de que el propio Trump ya hubiera calificado a Huang como un “hombre muy honorable” y asegurara que probablemente tendría una explicación para lo ocurrido. Sus declaraciones contrastan con las advertencias que, según reportes periodísticos, habían llegado previamente a altos funcionarios de su administración.

El nombre de Marco Rubio aparece en el centro de la controversia. De acuerdo con una investigación publicada por The New York Times, el secretario de Estado supervisó la elaboración de un memorando clasificado durante la primavera, en el que se detallaba información de inteligencia sobre Alice Huang, una ejecutiva de la compañía tecnológica Megaspeed, con sede en Singapur.

El documento habría advertido que la mujer fue reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado de China para acercarse al director de Nvidia y obtener información relacionada con la industria tecnológica estadounidense.

La publicación también informó que Trump había recibido advertencias sobre el caso aproximadamente un año antes. Sin embargo, cuando los periodistas le preguntaron cuándo fue informado, el presidente no ofreció una respuesta concreta.

“Tendría que revisar eso. Esto podría haberse mencionado. Desde luego, no tuvo demasiado impacto en mí”, respondió.

La controversia ya alcanzó a la propia compañía. Nvidia anunció una investigación independiente para determinar si su director ejecutivo fue blanco de una operación de inteligencia extranjera. La empresa aseguró que, hasta ahora, no tiene motivos para creer que sus secretos corporativos o la seguridad nacional estadounidense hayan sido comprometidos.

Además, legisladores republicanos solicitaron que Huang comparezca ante comités del Congreso para explicar sus contactos con Alice Huang y los posibles riesgos para la seguridad tecnológica del país.

China, por su parte, rechazó las acusaciones y calificó los señalamientos de espionaje como infundados y destinados a desacreditar al país.

Mientras crece la presión política y empresarial, Trump mantiene su respaldo al hombre que dirige una de las compañías más influyentes del mundo en inteligencia artificial.

Nvidia CEO Jensen Huang built a tech empire worth billions, but at 63, he risked his marriage by cheating on his wife, Lori, with a woman accused of being a Chinese spy.

Imagine his wife filing for divorce and his affair becoming part of his legacy ? https://t.co/fLcOaThC1f pic.twitter.com/HjbcFMRoPS — Empress Dee (@IamEmpressdee) November 10, 2026

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