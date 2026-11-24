La incertidumbre en una de las compañías más importantes de la industria tecnológica estadounidense había comenzado a convertirse en un problema para los inversionistas. En medio de un mercado preocupado por el futuro de la inteligencia artificial, Nvidia protagonizó un giro inesperado que cambió el ánimo de Wall Street y devolvió protagonismo a su fundador.

El consejo de administración de Nvidia anunció el lunes 23 de noviembre la reincorporación inmediata de Jensen Huang como presidente y director ejecutivo (CEO), apenas 11 días después de su renuncia en medio de un escándalo personal que también despertó preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional de Estados Unidos.

La noticia provocó una reacción inmediata en los mercados financieros. Las acciones de Nvidia subieron más del 31%, lo que representó un incremento aproximado de $1 billón de dólares en su capitalización bursátil. El movimiento también impulsó a otras compañías vinculadas con el desarrollo de inteligencia artificial y la fabricación de semiconductores.

El regreso de Huang ocurrió después de que más de 10,000 empleados de Nvidia, aproximadamente una cuarta parte de su plantilla, firmaran una petición para solicitar su reincorporación. El presidente Donald Trump también había manifestado públicamente su respaldo al ejecutivo, quien cofundó la empresa en 1993.

“La Junta Directiva cree que Jensen es la persona idónea para dirigir Nvidia, y que su reincorporación redunda en beneficio de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes”, declaró Harvey C. Jones, presidente de la junta directiva de Nvidia.

La compañía agregó que recibió información de altos funcionarios del Gobierno estadounidense y que, con base en esos datos, considera que el regreso de Huang no representa un riesgo para la seguridad nacional.

Wall Street celebra el regreso de Jensen Huang

La reincorporación del empresario ayudó a revertir parte del pesimismo que dominó las operaciones bursátiles durante la semana anterior. El viernes, las preocupaciones sobre el crecimiento de la infraestructura de inteligencia artificial y las restricciones estadounidenses a las exportaciones de chips habían provocado fuertes pérdidas.

El lunes, el Nasdaq Composite avanzó 6.5%, equivalente a 1,472 puntos, para cerrar en 24,090 unidades. Por su parte, el S&P 500 ganó 4.7%, mientras que el Dow Jones Industrial Average registró un incremento del 3%.

Otras compañías también aprovecharon el optimismo. CoreWeave, empresa de computación en la nube y cliente de Nvidia, avanzó 22%, mientras que el índice de semiconductores de la Bolsa de Filadelfia (PHLX) subió 14%.

“La empresa presentó cifras fantásticas la semana pasada, pero la incertidumbre sobre su liderazgo era como una enorme sombra”, declaró Bret Kenwell, analista de inversiones de eToro, a CBS News. “Ahora, esa incertidumbre no solo ha desaparecido, sino que ha sido sustituida por el liderazgo tan familiar de Jensen”.

Sin embargo, la recuperación no significa que hayan desaparecido las preocupaciones sobre el sector tecnológico. Adam Crisafulli, analista de Vital Knowledge, advirtió que el repunte podía representar solamente una recuperación parcial después de las fuertes caídas.

El regreso del CEO también genera cuestionamientos

Aunque los inversionistas recibieron positivamente la decisión, la reincorporación de Huang abrió otro frente de discusión sobre la independencia de la junta directiva de Nvidia y sus responsabilidades corporativas.

La renuncia del empresario estuvo relacionada con una relación extramatrimonial con Alice Huang, una empresaria china vinculada por sospechas de inteligencia estadounidense con el Ministerio de Seguridad del Estado de China. Pekín ha rechazado las acusaciones de espionaje. Además, reportes periodísticos señalaron que Jensen Huang habría mantenido otras relaciones con empleadas de Nvidia.

El código de conducta de la compañía establece que las relaciones personales pueden representar conflictos de intereses y contempla restricciones para evitar situaciones que comprometan la integridad empresarial.

“Esto demuestra debilidad y, francamente, creo que falta de valentía para respaldar la decisión correcta que tomaron al sugerirle que renunciara”, declaró Charles Elson, fundador del Centro John L. Weinberg para la Gobernanza Corporativa de la Universidad de Delaware, a CBS News.

La decisión también generó cuestionamientos por la posible influencia política en la empresa. Trump reconoció que habló directamente con integrantes de la junta directiva sobre el regreso del ejecutivo y celebró públicamente su reincorporación.

Mientras tanto, las preocupaciones sobre los negocios de Nvidia con China continúan. El Gobierno estadounidense anunció restricciones contra Megaspeed, un centro de datos de Singapur señalado por presuntamente transferir chips avanzados de Nvidia a territorio chino, acusación que la compañía ha rechazado.

El episodio coloca nuevamente a Huang al frente de una empresa estratégica para la economía estadounidense, cuyo crecimiento está estrechamente relacionado con las inversiones mundiales en inteligencia artificial. Su regreso recuperó la confianza inmediata de los mercados, pero también dejó expuestas las tensiones entre los intereses corporativos, la política estadounidense y los controles tecnológicos frente a China.

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