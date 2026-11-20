Este viernes 20 de noviembre, el dólar estadounidense se cotiza en un promedio de $19.13 pesos mexicanos en el mercado interbancario y electrónico. La divisa estadounidense mantiene su avance frente a la moneda mexicana, después de que en la jornada anterior el peso sufriera una fuerte depreciación.

Durante la apertura de este viernes, el dólar registró un precio promedio de $19.07 pesos, lo que representó una disminución del 0.1% respecto al cierre anterior de $19.08 pesos, de acuerdo con información de Dow Jones.

El comportamiento de la última semana muestra un avance del 3% para la moneda estadounidense, mientras que en la comparación interanual acumula un incremento del 6.01%.

La jornada del jueves estuvo marcada por las fuertes pérdidas de la moneda mexicana. El peso llegó a cotizar en 19.0180 unidades por dólar, con una depreciación del 0.9% frente al precio de referencia del miércoles, cuando ya había registrado una caída superior al 2%. Con este movimiento, la divisa estadounidense volvió a superar la barrera de los $19 pesos, un nivel que no se observaba desde junio del año pasado.

Entre los factores que presionaron al peso mexicano se encuentra la publicación de las minutas de la más reciente reunión del Banco de México (Banxico). El contenido del documento incrementó la preocupación de los participantes del mercado ante la posibilidad de que se reduzca todavía más el diferencial entre las tasas de interés mexicanas y estadounidenses, un elemento que influye en el atractivo de los activos denominados en pesos.

Por su parte, Banxico informó que el tipo de cambio de referencia, calculado a partir del promedio de las operaciones bancarias, cerró el jueves en $19.1182 pesos por dólar. Esta cifra refleja la presión que experimentó la moneda mexicana durante la jornada anterior.

En cuanto a la cotización del dólar en el mercado cambiario, que presenta variaciones a lo largo del día, el precio de cierre del jueves 19 de noviembre se ubicó en $19.10 pesos por unidad. Esta referencia permite conocer el comportamiento de la divisa estadounidense en las operaciones del mercado, aunque puede presentar diferencias respecto a los precios que ofrecen las instituciones bancarias a sus clientes.

Por otro lado, el tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y determinado por Banxico, quedó establecido en $19.0270 pesos por dólar para este viernes. Esta cotización oficial se utiliza como referencia para determinadas operaciones financieras y obligaciones denominadas en moneda extranjera, aunque no representa necesariamente el precio de compra o venta disponible en las ventanillas bancarias.

En cuanto al tipo de cambio aplicable al pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses, Banxico estableció una referencia de $18.6723 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

De acuerdo con las cotizaciones disponibles para este viernes 20 de noviembre, el precio promedio del dólar en las instituciones bancarias se ubica en $18.6972 pesos a la compra y $19.1633 pesos a la venta. Estas son las referencias registradas en algunos de los principales bancos que operan en México:

Afirme: compra en $17.90 pesos y venta en $19.50 pesos.

BBVA México : compra en $18.19 pesos y venta en $19.37 pesos .

: compra en $18.19 pesos y . Banco Azteca: compra en $17.60 pesos y venta en $19.69 pesos.

Banamex: compra en $18.53 pesos y venta en $19.56 pesos.

y venta en $19.56 pesos. Banorte: compra en $17.85 pesos y venta en $19.40 pesos.

Scotiabank: compra en $18.20 pesos y venta en $19.60 pesos.

Entre las instituciones consultadas, Banamex ofrece el precio de compra más alto, una referencia favorable para quienes buscan vender sus dólares al banco. En cambio, BBVA México tiene el precio de venta más bajo, por lo que representa la alternativa con el costo menor para quienes necesitan adquirir billetes verdes.

Para los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos, el comportamiento del tipo de cambio también tiene consecuencias en el dinero que envían a sus familiares. Las compañías especializadas en transferencias internacionales manejan cotizaciones propias, que determinan cuántos pesos recibe una familia por cada dólar enviado desde el extranjero. Estas son las referencias disponibles para este viernes 20 de noviembre:

Western Union: $18.49 pesos por dólar.

MoneyGram: $19.51 pesos por dólar.

Wise: $18.90 pesos por dólar.

Para las familias mexicanas que reciben remesas desde Estados Unidos, las diferencias entre estas cotizaciones pueden modificar la cantidad de dinero que llega a sus hogares. El monto final también depende de las comisiones y condiciones particulares de cada transferencia, así como del tipo de cambio aplicado al completar la operación. Se recomienda que revises la cotización bancaria antes de realizar cualquier transacción para que puedas obtener la mayor ventaja intercambiaria al momento de hacerlo.

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