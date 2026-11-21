Depender de un cheque mensual del gobierno puede generar muchas dudas cuando aparecen noticias sobre una posible crisis financiera. Para quienes tienen una discapacidad y no pueden trabajar, la preocupación es todavía mayor: perder ese ingreso podría afectar directamente su alimentación, vivienda y atención médica. Pero no todos los beneficiarios del Seguro Social están expuestos al mismo problema.

El informe anual de los administradores de la Administración del Seguro Social (SSA) y Medicare ofrece una distinción importante. Aunque uno de los fondos destinados a financiar los pagos de jubilación podría quedarse sin reservas en 2032, el dinero que sostiene los beneficios por discapacidad tiene una proyección muy diferente.

¿Se suspenderán los pagos por discapacidad en 2032?

La respuesta es no, de acuerdo con las proyecciones oficiales. El Fondo Fiduciario del Seguro por Discapacidad (DI) tiene recursos suficientes para cubrir el 100% de los beneficios programados durante todo el periodo de previsión, que llega hasta 2100.

Esto significa que las personas que reciben el Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI) no están incluidas directamente en la proyección de agotamiento de 2032.

El problema corresponde principalmente al Fondo Fiduciario del Seguro de Vejez y Supervivencia (OASI), que financia los pagos de jubilación y los beneficios para familiares sobrevivientes. Según el informe de los administradores, sus reservas podrían agotarse durante el cuarto trimestre de 2032. Si el Congreso no aprueba medidas para corregir el déficit, los ingresos que continúen entrando permitirían cubrir solamente el 78% de los pagos programados.

¿Por qué existen dos fondos diferentes?

Aunque ambos programas forman parte del Seguro Social estadounidense, sus recursos se administran mediante fondos fiduciarios separados. El OASI se utiliza para pagar las prestaciones de los trabajadores jubilados y sus familiares sobrevivientes. Por otro lado, el DI está destinado a las personas que cumplen los requisitos para recibir beneficios por discapacidad.

Esta separación explica por qué una posible reducción de los pagos de jubilación no significa automáticamente que también disminuirán los cheques de quienes tienen una discapacidad.

El informe también contempla un escenario en el que ambos fondos se consideran conjuntamente, conocido como OASDI. Bajo esa proyección, las reservas combinadas podrían agotarse durante el tercer trimestre de 2034. En ese momento, los ingresos disponibles alcanzarían para cubrir el 83% de los beneficios programados.

¿De dónde sale el dinero para pagar estos beneficios?

La financiación del Seguro Social proviene principalmente de los impuestos sobre la nómina que pagan los trabajadores y sus empleadores. Los trabajadores independientes también contribuyen mediante los impuestos correspondientes a sus ingresos.

A estos recursos se suman los intereses generados por las reservas de los fondos fiduciarios. Por eso, el financiamiento no depende exclusivamente del dinero acumulado anteriormente.

¿Cuánto reciben las personas con discapacidad?

La cantidad que recibe cada beneficiario depende de sus ingresos anteriores y de su historial de trabajo. De acuerdo con las estadísticas de la SSA, el pago mensual promedio para un trabajador con discapacidad alcanzó los $1,630 dólares en 2026.

Para solicitar estos beneficios, generalmente se necesita haber trabajado al menos cinco de los últimos diez años. Además, la discapacidad debe impedir realizar actividades laborales durante al menos 12 meses consecutivos o estar relacionada con una condición que pueda provocar la muerte. Existen requisitos especiales para los trabajadores más jóvenes.

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