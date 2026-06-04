Seguro Social reduciría $500 al mes en 2032, según un nuevo informe

El futuro financiero de millones de jubilados en Estados Unidos podría enfrentar un desafío importante dentro de pocos años. Un nuevo informe advierte que, si no se realizan cambios al sistema del Seguro Social, los beneficiarios podrían recibir cheques mensuales significativamente más bajos a partir de 2032. La reducción promedio sería de unos $500 dólares al mes, una cifra que podría afectar el presupuesto de millones de hogares que dependen de estos ingresos para cubrir gastos esenciales.

La advertencia proviene del Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB), que analizó las consecuencias de la posible insolvencia del Fondo Fiduciario de Seguro de Vejez y Sobrevivientes (OASI). Actualmente, este fondo ayuda a cubrir la diferencia entre los ingresos del programa y los beneficios que se pagan cada año a jubilados, cónyuges, sobrevivientes y dependientes.

Según el informe, el fondo podría agotarse a finales de 2032. Cuando eso ocurra, la ley impediría que el programa pague más dinero del que recauda mediante impuestos sobre la nómina. Como consecuencia, los beneficios tendrían que ajustarse automáticamente a los ingresos disponibles.

De acuerdo con las estimaciones del CRFB, eso se traduciría en un recorte cercano al 24% para todos los beneficiarios del programa de jubilación. A nivel nacional, la reducción promedio alcanzaría los $500 dólares mensuales, una cantidad superior al gasto promedio que muchos hogares jubilados destinan a la compra de alimentos.

El análisis señala que en 29 estados los recortes promedio superarían los $500 dólares. Los jubilados de Connecticut enfrentarían la mayor reducción, con un promedio de $556 dólares al mes. Le seguirían Nueva Jersey, con $554 dólares; Nuevo Hampshire, con $553 dólares; Delaware, con $549 dólares; y Maryland, con $541 dólares.

El impacto no se limitaría al monto de los cheques, ya que el informe estima que alrededor de 63 millones de personas reciben actualmente beneficios vinculados al Seguro Social, por lo que una reducción de esta magnitud tendría efectos en todo el país.

“Ningún estado se libraría de los efectos potencialmente devastadores de la insolvencia”, señaló el CRFB en su informe.

Los datos muestran que entre el 10% y el 23% de la población de cada estado se vería afectada. Maine encabezaría la lista, con un 22.9% de sus residentes impactados, seguido por Virginia Occidental, Vermont, Delaware y Montana.

Además, la reducción de beneficios tendría consecuencias económicas más amplias. El CRFB calcula que un recorte del 24% representaría aproximadamente $345 mil millones de dólares menos en pagos a nivel nacional durante un año, una cifra equivalente al 1.1% del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos. Los estados con mayor impacto relativo serían Virginia Occidental, Misisipi, Vermont, Carolina del Sur y Maine.

Pese a la preocupación que genera este escenario, la insolvencia no significa que los pagos desaparecerían por completo. Incluso después de agotarse las reservas del fondo fiduciario, el programa seguiría recibiendo ingresos provenientes de los impuestos sobre la nómina, lo que permitiría continuar pagando beneficios, aunque en niveles reducidos.

La situación preocupa especialmente porque muchos jubilados dependen en gran medida de estos ingresos. Datos citados por CBS News muestran que el 73% de los jubilados obtiene más de la mitad de sus ingresos de la Seguridad Social, mientras que el 39% depende totalmente de esos pagos.

El informe concluye que todavía existen opciones para fortalecer las finanzas del programa y evitar recortes automáticos; sin embargo, también advierte que el margen para actuar se reduce conforme se acerca la fecha proyectada para la insolvencia. El debate sobre el futuro del Seguro Social seguirá siendo una de las discusiones más relevantes para millones de estadounidenses en los próximos años.

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