Elon Musk es el primer billonario del mundo con la salida a la bolsa de SpaceX

La llegada de SpaceX al mercado bursátil se convirtió en uno de los acontecimientos financieros más importantes de los últimos años. El debut de la empresa aeroespacial en Wall Street no solo atrajo la atención de inversionistas de todo el mundo, sino que también provocó un cambio histórico en la lista de las mayores fortunas del planeta: Elon Musk despegó como el primer billonario en el mundo.

Gracias a la salida a bolsa de SpaceX, Elon Musk logró superar el umbral del billón de dólares en patrimonio neto. La compañía fijó el precio de sus acciones en $135 dólares durante su oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés), lo que impulsó el valor de la participación del empresario y elevó su fortuna hasta aproximadamente $1.005 billones de dólares.

Antes de este movimiento, la riqueza de Musk estaba estimada en unos $813,000 millones de dólares. Incluso entonces, ya ocupaba el primer lugar entre las personas más ricas del mundo. La diferencia con el segundo puesto era considerable, ya que la fortuna del cofundador de Google, Larry Page, se calculaba en alrededor de $288,000 millones de dólares.

El incremento de la riqueza de Musk está relacionado con la enorme participación que mantiene en SpaceX. De acuerdo con la documentación presentada por la empresa, posee cerca de 4,800 millones de acciones, equivalentes a aproximadamente el 42% de la compañía. También cuenta con cientos de millones de opciones sobre acciones que aumentan aún más el valor de su patrimonio.

Con un precio de $135 dólares por acción, la participación de Musk en SpaceX alcanza un valor cercano a los $648,000 millones de dólares. A esto se suman más de $44,000 millones de dólares procedentes de sus opciones accionarias. El resultado fue un aumento de casi $192,300 millones de dólares respecto a la valoración previa de sus activos en la empresa.

La operación también marcó un récord para Wall Street. SpaceX comenzó a cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo SPCX con una valoración aproximada de $1.8 billones de dólares. Además, la compañía espera recaudar alrededor de $75,000 millones de dólares para respaldar sus planes de crecimiento.

“SpaceX quiere poder llevarte a la Luna, llevarte a Marte y, en última instancia, más allá”, declaró Elon Musk, fundador y director ejecutivo de SpaceX, durante un evento celebrado en la Starbase, en Texas.

El impacto del debut bursátil podría extenderse más allá de su fundador. Reportes difundidos por The New York Times indican que unos 4,400 empleados de la compañía podrían convertirse en millonarios gracias a la cotización pública de las acciones.

La magnitud de la fortuna de Musk también ha reabierto el debate sobre la concentración de riqueza.

“El ascenso de Elon Musk a la categoría de billonario marca un nuevo hito en la oligarquía”, afirmó Nabil Ahmed, director sénior de justicia económica de Oxfam América, a CBS News.

Mientras las acciones de SpaceX comienzan a encontrar su valor en el mercado, la riqueza de Musk seguirá cambiando día a día. Lo que ya quedó registrado es que el debut bursátil de la compañía ha establecido un nuevo referente en la historia de las grandes fortunas y del sector tecnológico mundial.

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