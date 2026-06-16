Cuánto gana un árbitro de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Mientras las estrellas del futbol acaparan los reflectores durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, existe otro grupo de protagonistas cuyo trabajo será determinante en cada encuentro: los árbitros. Más allá de la presión de tomar decisiones en partidos vistos por millones de personas, estos oficiales también recibirán una compensación económica que figura entre las más altas en la historia del torneo.

De acuerdo con información publicada por The Times, los árbitros seleccionados para la Copa del Mundo de 2026 percibirán más de $100,000 dólares por su participación. La cifra representa un incremento importante respecto al Mundial de Qatar 2022, cuando los árbitros principales recibieron aproximadamente $70,000 dólares como salario base.

Sin embargo, ese monto no es el máximo de ingresos que podrían adquirir, ya que el esquema de pagos implementado por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) contempla compensaciones adicionales por partido y bonificaciones especiales para quienes sean designados en las etapas más importantes de la competencia.

Esto significa que los árbitros que logren avanzar hasta las rondas de eliminación directa, semifinales o incluso la final del campeonato podrán incrementar considerablemente sus ganancias. En otras palabras, los oficiales con mejor desempeño durante el torneo son quienes tienen mayores posibilidades de recibir los pagos más elevados.

El aumento en la remuneración coincide con una edición histórica de la Copa Mundial. Por primera vez participarán 48 selecciones nacionales, lo que ampliará el calendario hasta un total de 104 partidos. Este nuevo formato incrementa la carga de trabajo para los cuerpos arbitrales y eleva la importancia de cada decisión dentro del terreno de juego.

Para afrontar ese desafío, la FIFA conformó una amplia plantilla de oficiales, con 52 árbitros principales, 88 árbitros asistentes y 30 árbitros especializados en el sistema de videoarbitraje (VAR). Los elegidos provienen de las seis confederaciones continentales y representan a 50 asociaciones nacionales de futbol.

“Los árbitros seleccionados son los mejores del mundo”, declaró Pierluigi Collina, presidente del Comité de Árbitros de la FIFA. “Formaban parte de un grupo más amplio de árbitros que fue identificado y supervisado durante los últimos tres años. Su desempeño en partidos nacionales e internacionales fue evaluado periódicamente”.

Las cifras reportadas por The Times también muestran cómo ha evolucionado el valor económico del arbitraje mundialista. Según el medio británico, las cantidades previstas para 2026 prácticamente duplican las que recibían algunos árbitros durante la Copa del Mundo de 2014, reflejando el interés de la FIFA por atraer y retener a los mejores oficiales disponibles.

Entre los árbitros seleccionados para esta edición aparecen nombres reconocidos del futbol internacional como Szymon Marciniak (Polonia), César Arturo Ramos (México), Michael Oliver y Anthony Taylor (Inglaterra).

No obstante, llegar a la final no depende únicamente del rendimiento arbitral. La FIFA suele evitar que un árbitro dirija partidos donde participe la selección de su país. Por ejemplo, un árbitro inglés difícilmente podría ser designado para una hipotética final en la que compitiera Inglaterra.

Con más equipos, más encuentros y una atención mediática sin precedentes, los árbitros de la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentarán uno de los mayores retos de su carrera. Al mismo tiempo, tendrán la oportunidad de acceder a ingresos récord dentro de uno de los oficios más infravalorados por los aficionados al futbol.

También te puede interesar: