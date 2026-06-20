¿Calificas? Gobierno de Trump reducirá intereses en los préstamos estudiantiles

Este jueves, la administración del presidente Donald Trump anunció una medida que apoyará en la economía de algunas personas con préstamos estudiantiles federales: una reducción temporal en las tasas de interés. Solo que, como cualquier iniciativa de gobierno, no todos pueden calificar. Se deben cumplir ciertos requisitos para aprovechar este beneficio.

El Departamento de Educación informó que la reducción será de un punto porcentual en la tasa de interés. Sin embargo, solo podrán obtenerla los prestatarios que cumplan con los criterios de calificación para esta medida.

“La administración Trump está facilitando más que nunca el pago de los préstamos estudiantiles, y los prestatarios no deberían esperar para aprovechar esta reducción temporal de la tasa de interés y así mantenerse al día con los beneficios clave de sus préstamos estudiantiles”, declaró el subsecretario de Educación, Nicholas Kent, en el comunicado. “Esta reducción de la tasa de interés les ayudará a considerar nuevos planes de pago asequibles y a pagar sus préstamos a tiempo”.

De acuerdo con cifras oficiales, la cartera de préstamos estudiantiles federales se ha disparado hasta alcanzar casi $1.7 billones de dólares. Ese no es el problema; lo que verdaderamente está afectando a los fondos proporcionados por el gobierno es que millones de prestatarios tienen dificultades para hacer frente a los pagos.

Además, la reducción temporal de un porcentual se produce cuando el 10.3% de los préstamos estudiantiles estaban en mora durante el primer trimestre, lo que representa el porcentaje más alto en seis años y un aumento de veinte veces desde mediados de 2024, según datos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

¿Quiénes pueden recibir la reducción?

Las autoridades de educación señalaron que el beneficio está dirigido a quienes recibieron préstamos directos federales después del 1 de julio de 2012 y estén inscritos en el sistema de pago automático o decidan registrarse.

Esto significa que muchos prestatarios tendrán que realizar algunos trámites antes de acceder al descuento. En algunos casos, incluso será necesario consolidar los préstamos existentes.

Actualmente, apenas el 40% de los prestatarios utiliza el pago automático, por lo que el gobierno espera que más personas se inscriban gracias a este incentivo.

Cabe aclarar que quienes ya están inscritos en el pago automático, su beneficio neto será menor. Esto se debe a que actualmente ya obtienen una reducción de 0.25% en su tasa de interés. Por esa razón, la nueva medida representará una rebaja adicional de 0.75%.

¿Qué pasa si estás atrasado en tus pagos?

La situación es distinta para quienes ya se encuentran en mora. Según las cifras oficiales, cerca de 9 millones de prestatarios han dejado de pagar durante al menos nueve meses.

Para acceder a la reducción de intereses, estas personas deberán regularizar primero su situación. Generalmente, esto implica consolidar los préstamos y solicitar un nuevo plan de pago.

¿Hasta cuándo estará disponible?

La palabra “temporal” de la medida deja un reducido margen de tiempo para acceder a la reducción. El Departamento de Educación señaló que permanecerá vigente hasta el 30 de junio de 2028.

Además, la administración Trump prepara otros cambios para el sistema de préstamos estudiantiles que comenzarán a aplicarse a partir del 1 de julio. Entre ellos se encuentran nuevos límites sobre cuánto dinero podrán pedir prestado los estudiantes y modificaciones en algunas opciones de pago.

Pareciera que una reducción de un punto porcentual no es un gran beneficio para agregar el pago automático a tu cuenta. Sin embargo, toma en cuenta que cuando hablamos de tasas de interés, los cargos se acumulan y hacen que una pequeña deuda pueda ser impagable. Un -1% en tu préstamo estudiantil no solo podría significar la posibilidad de pagar tu deuda, también podría ahorrarte cientos o miles de dólares durante su vigencia y en la totalidad de tu plazo.

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