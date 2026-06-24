Precio del dólar en México hoy, 24 de junio del 2026: ¿conviene enviar remesas?

Durante este miércoles 24 de junio de 2026, el peso mexicano amaneció débil frente al dólar, tras registrar una de sus jornadas más débiles de los últimos días. La incertidumbre internacional continúa. Las dudas sobre la estabilidad del acuerdo alcanzado en Medio Oriente impulsaron una mayor demanda de activos considerados refugio, favoreciendo al billete verde frente a varias monedas emergentes.

El precio promedio del dólar en México hoy se ubica en $17.55 pesos por unidad. Durante la sesión previa, la moneda mexicana perdió terreno frente a la divisa estadounidense.

De acuerdo con información del Banco de México (Banxico), el cierre oficial del dólar correspondiente al martes 23 de junio fue de $17.5690 pesos por unidad. Este dato se calcula a partir del promedio de las operaciones realizadas por las instituciones bancarias del país. Sin embargo, debido a la operación continua del mercado cambiario, el tipo de cambio concluyó alrededor de los $17.56 pesos por dólar al finalizar la jornada.

Según datos de Dow Jones, en la apertura de este miércoles la moneda estadounidense se cotizó en promedio en $17.62 pesos mexicanos. Esto representa un incremento de 0.39% respecto al cierre previo de $17.56 pesos, lo que confirma una tendencia alcista en las primeras horas de negociación.

Uno de los factores que presionó al peso mexicano fue la fragilidad del acuerdo alcanzado recientemente en Medio Oriente. La percepción de riesgo entre los inversionistas provocó movimientos hacia activos considerados más seguros, situación que impactó directamente al mercado cambiario y generó una depreciación de 1.17% para la moneda nacional durante la sesión anterior.

No obstante, estas circunstancias beneficiaron al dólar y, especialmente, a quienes envían remesas a sus familias en México. Esto significa que los dólares que se envían al país vecino valen más que en días anteriores, lo que beneficia a los receptores.

En términos semanales, el dólar acumula un avance de 1.84% frente al peso mexicano. No obstante, al comparar su comportamiento con el mismo periodo del año pasado, la divisa estadounidense mantiene una caída de 4.95%, reflejando que la moneda mexicana conserva parte de la fortaleza mostrada durante los últimos meses.

Por otra parte, la volatilidad del tipo de cambio continúa en niveles moderados. Actualmente, se ubica en 5.53%, por debajo de la volatilidad de referencia de 7.61%, una señal que apunta a condiciones relativamente estables dentro del mercado cambiario, pese a los movimientos observados en días recientes.

Banxico también informó que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para este miércoles quedó establecido en $17.5505 pesos por dólar. Esta referencia es utilizada en diversas operaciones financieras, comerciales y fiscales dentro del país. Asimismo, el tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 24 de junio en $17.3480 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

En cuanto a las cotizaciones ofrecidas por los principales bancos de México, los precios para este miércoles 24 de junio son los siguientes:

Afirme: compra en $16.50 pesos y venta en $18.10 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.45 pesos y venta en $18.24 pesos.

BBVA México: compra en $16.35 pesos y venta en $17.49 pesos.

Banorte: compra en $16.35 pesos y venta en $17.90 pesos.

Banamex: compra en $17.02 pesos y venta en $18.04 pesos.

y venta en $18.04 pesos. Scotiabank: compra en $16.85 pesos y venta en $18.00 pesos.

Al comparar las cotizaciones bancarias de este día, BBVA México presenta el precio de venta más bajo para quienes buscan adquirir dólares. Por otra parte, Banamex ofrece el mejor precio de compra para las personas que desean vender divisas en ventanilla.

En cuanto a las cotizaciones promedio observadas en instituciones bancarias y la frontera norte del país, el dólar a la venta se ubica en $17.83 pesos, mientras que la compra ronda los $16.70 pesos por unidad. En las casas de cambio de México y de la frontera de Tamaulipas, la divisa estadounidense se vende alrededor de $17.50 pesos y se compra en aproximadamente $16.50 pesos por unidad.

Para quienes realizan envíos internacionales de dinero o reciben remesas, Western Union cotiza el dólar en $17.12 pesos mexicanos. Por su parte, MoneyGram establece el tipo de cambio en $18.01 pesos por unidad durante este miércoles.

El precio del dólar cambia constantemente a lo largo del día, por lo que se recomienda revisar las cotizaciones antes de hacer cualquier envío de dinero o transacción internacional.

Factores económicos que afectan el tipo de cambio

El comportamiento del petróleo ha tenido una gran relevancia en el contexto internacional y en el tipo de cambio en las divisas. Este miércoles, los precios del crudo registran nuevas caídas impulsadas por un mayor tránsito de embarcaciones petroleras a través del estrecho de Ormuz y por señales de una posible reducción de las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

En este contexto, el barril de petróleo Brent se cotiza en $76 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se ubica en $72 dólares por barril.

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