¿Qué ocurre con las deudas médicas cuando mueres?

El fallecimiento de un familiar o ser querido es un duro golpe emocional. La gran mayoría de las personas no están preparadas para afrontar estas pérdidas. Sin embargo, para muchos hogares en Estados Unidos, el deceso de alguien apenas es el inicio de un calvario financiero. Si esa persona tiene facturas de hospital pendientes, ¿qué pasa con su deuda médica? Saber lo que sucede puede evitar que el dolor se extienda al bolsillo.

Hay algo que debe quedar claro desde un inicio: las deudas médicas no desaparecen automáticamente cuando una persona muere. Sin embargo, eso tampoco significa que los familiares tengan que asumir esos pagos de inmediato. En la mayoría de los casos, esas obligaciones económicas pasan a formar parte del patrimonio del fallecido, es decir, del conjunto de bienes, dinero y propiedades que dejó.

La persona encargada de administrar la herencia, ya sea un albacea o un administrador designado por la corte, debe utilizar los recursos disponibles para pagar las deudas válidas antes de repartir los bienes entre los herederos. Dentro de esas obligaciones pueden encontrarse las facturas por hospitalizaciones, cirugías, atención de emergencia, consultas médicas y otros servicios de salud que quedaron pendientes.

¿Qué sucede si la herencia no alcanza para pagar las facturas?

Las deudas médicas son consideradas deudas no garantizadas, esto significa que no están respaldadas por un bien específico, como una vivienda o un automóvil. Por esa razón, la ley establece un orden para pagar las obligaciones del patrimonio.

Antes de cubrir las deudas médicas, normalmente se liquidan otros gastos prioritarios, como los costos de administración de la herencia, los gastos funerarios, ciertos impuestos y otras reclamaciones que la legislación estatal considere preferentes.

Si después de cubrir esas obligaciones ya no quedan recursos suficientes, las facturas médicas pueden quedar parcial o totalmente sin pagar. En muchos casos, ahí termina la deuda y los familiares no tienen que responder con su propio dinero.

Las excepciones que sí pueden hacer responsable a un familiar

Aunque la regla general protege a los familiares, existen situaciones específicas en las que una persona sí puede terminar pagando la deuda médica de un ser querido.

La primera ocurre cuando alguien firmó como aval o aceptó ser responsable del pago al momento de ingresar al hospital o recibir el tratamiento. En ese escenario, la obligación sí puede recaer sobre quien firmó los documentos.

Otra excepción aplica para algunos matrimonios que viven en estados con régimen de bienes gananciales. Dependiendo de la legislación estatal, el cónyuge sobreviviente podría ser responsable de ciertas deudas adquiridas durante el matrimonio, incluidas algunas relacionadas con atención médica.

También existen estados que cuentan con leyes de responsabilidad filial. Estas normas, que solo se aplican en circunstancias muy específicas, pueden permitir que hijos adultos sean responsables de algunos gastos médicos o de cuidados de largo plazo de sus padres.

Por otro lado, cuando una persona de 55 años o más recibió servicios financiados por Medicaid para cuidados en una residencia de ancianos o atención domiciliaria, el estado puede recuperar parte de ese dinero mediante una reclamación contra la herencia. Este procedimiento es conocido como recuperación de bienes y únicamente afecta al patrimonio, no necesariamente al dinero personal de los familiares.

Cómo evitar dejar una deuda médica a la familia

La mejor manera de impedir que una deuda médica complique el proceso de sucesión es intentar resolverla mientras la persona aún vive. Una ventaja importante es que muchas facturas médicas pueden negociarse.

Un buen primer paso consiste en solicitar una factura detallada para revisar que todos los cargos sean correctos. Los errores de facturación son más comunes de lo que muchas personas creen y corregirlos puede reducir considerablemente el monto final.

Si la deuda sigue siendo elevada, es posible pedir descuentos, negociar un plan de pagos sin intereses o solicitar asistencia financiera. Muchos hospitales sin fines de lucro ofrecen programas de ayuda económica para pacientes que cumplen ciertos requisitos.

También conviene revisar cuidadosamente la cobertura del seguro médico. En ocasiones, algunas facturas corresponden a servicios que la aseguradora debió cubrir y que pueden reclamarse.

Incluso si las deudas ya son difíciles de controlar, existen alternativas como acudir con un asesor de crédito para establecer un plan de administración de deudas o buscar programas especializados que negocien acuerdos por cantidades menores al saldo original.

Si tú eres la persona que tiene la deuda y temes que eso afecte el patrimonio de tu familia, lo mejor es solucionarla antes. Si tú eres el familiar de alguien que pudiera tener una fuerte factura médica, deberías confirmar si las excepciones aplicarían para ti o si deberían buscar las alternativas para el pago de la deuda.

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