Precio del dólar en México hoy, 2 de julio del 2026: cómo afecta el informe de empleo en EE.UU.

El tipo de cambio inició este jueves con movimientos favorables para el peso mexicano, luego de una jornada en la que los mercados reaccionaron tanto a las decisiones comerciales de Estados Unidos como a nuevos indicadores económicos. Si planeas comprar dólares, enviar remesas o realizar pagos en moneda extranjera, te compartimos cómo cotiza la divisa estadounidense este 2 de julio de 2026.

El precio promedio del dólar en México se ubica hoy en $17.54 pesos por unidad. Durante la sesión previa, la moneda mexicana perdió 0.42% frente al billete verde, después de que se diera a conocer la decisión de Estados Unidos relacionada con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el cierre oficial del miércoles 1 de julio fue de $17.5485 pesos por dólar, con base en el promedio de las transacciones bancarias. Sin embargo, debido a la operación continua del mercado cambiario, el tipo de cambio concluyó alrededor de los $17.56 pesos por unidad.

Según datos de Dow Jones, en la apertura de este jueves el dólar se cotizó en promedio en $17.46 pesos mexicanos, una baja de 0.52% respecto al cierre anterior. En términos semanales, la divisa estadounidense acumula un retroceso de 0.26% y, frente al mismo periodo de 2025, registra una caída de 7.49%.

En tanto, la volatilidad del tipo de cambio se ubica en 5.4%, por debajo de la referencia de 7.53%, reflejando un mercado relativamente estable.

Banxico informó que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para este jueves quedó establecido en $17.5368 pesos por dólar. Asimismo, el tipo de cambio para el pago de obligaciones denominadas en moneda extranjera fue fijado en $17.4693 pesos por unidad.

El tipo de cambio FIX es una referencia utilizada en diversas operaciones financieras y comerciales. Su cálculo se realiza con base en el promedio de las cotizaciones observadas en el mercado cambiario al mayoreo durante los días hábiles bancarios y se publica al mediodía del día hábil anterior.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones de compra y venta ofrecidas por los principales bancos de México para este jueves 2 de julio son las siguientes:

Afirme: compra en $16.50 pesos y venta en $18.10 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.30 pesos y venta en $18.19 pesos.

BBVA México: compra en $16.46 pesos y venta en $17.60 pesos.

Banorte: compra en $16.30 pesos y venta en $17.95 pesos.

Banamex: compra en $16.97 pesos y venta en $17.97 pesos.

y venta en $17.97 pesos. Scotiabank: compra en $16.90 pesos y venta en $18.10 pesos.

Entre las instituciones analizadas, las cotizaciones bancarias muestran que BBVA México ofrece el precio de venta más bajo, que es favorable para quienes desean comprar dólares. Por su parte, Banamex mantiene la mejor cotización de compra, lo que significa que te pagan más por tus billetes verdes hoy.

En bancos de México y la frontera norte, el dólar se vende en promedio en $17.84 pesos y se compra en $16.71 pesos. En las casas de cambio de Tamaulipas, la venta ronda los $17.50 pesos y la compra los $16.50 pesos.

En las empresas dedicadas al envío internacional de dinero también existen diferencias en el tipo de cambio. Para este jueves, Western Union cotiza el dólar en $17.97 pesos mexicanos, mientras que MoneyGram establece el tipo de cambio en $18.12 pesos por dólar.

El precio del dólar cambia constantemente a lo largo del día, por lo que las cotizaciones pueden modificarse en cuestión de minutos. Antes de realizar operaciones de compra o venta de divisas, es recomendable consultar el tipo de cambio vigente en la institución financiera de tu elección.

Empleo en EE.UU. y petróleo marcan el rumbo de los mercados

Los mercados también reaccionaron al informe laboral de Estados Unidos. La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) informó que durante junio se crearon 57,000 empleos, mientras que la tasa de desempleo permaneció estable en 4.2%. La cifra quedó por debajo de lo que esperaban economistas, aunque el mercado laboral continuó mostrando crecimiento.

Por otro lado, los precios internacionales del petróleo extendieron su descenso y alcanzaron su nivel más bajo en cuatro meses, tras los avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El barril de Brent se cotiza en $70.90 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) opera en $67.88 dólares.

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