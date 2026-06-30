Calendario de pagos del Seguro Social de julio 2026: fechas clave

Para millones de personas en Estados Unidos que dependen del Seguro Social, el calendario de pagos no es solo una referencia, sino una parte clave de la organización mensual. Saber el día exacto en que llega el dinero permite planificar los pagos importantes como la renta, la comida, los servicios y los medicamentos sin contratiempos. En julio, la Administración del Seguro Social (SSA) mantiene su esquema habitual de depósitos escalonados, con fechas específicas que dependen del tipo de beneficiario.

Durante este mes, los pagos se distribuyen entre el 1 de julio y el 22 de julio, dependiendo de la antigüedad del beneficio o la fecha de nacimiento del solicitante. Un error común es pensar que todos los beneficiarios reciben su dinero el mismo día. El sistema de la SSA permite tener un mayor control de los fondos, de los depósitos y evitar retrasos.

¿Quién cobra primero el Seguro Social en julio?

El primer grupo en recibir su pago en julio son las personas que reciben beneficios del Seguro de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), junto con algunos casos especiales de beneficiarios combinados.

En este mes, el depósito correspondiente está programado para el miércoles 1 de julio, siguiendo el calendario habitual de la SSA.

Después de este pago inicial, el siguiente grupo en recibir su dinero será el de beneficiarios que comenzaron a cobrar antes de mayo de 1997, junto con algunos casos específicos del programa regular. Para este mes, su pago se realizará el miércoles 2 de julio, una fecha que marca el inicio de los depósitos del Seguro Social para jubilados y personas con discapacidad.

Cabe aclarar que este pago es adelantado, porque regularmente los depósitos se realizan los días 3 de cada mes. Sin embargo, debido a que el 4 de julio cae en sábado, el gobierno de Estados Unidos estableció como día feriado laboral el viernes 3 y, cuando eso ocurre, la SSA adelanta el pago al día hábil anterior más próximo.

Pagos del Seguro Social según fecha de nacimiento

La mayoría de los beneficiarios reciben su pago en función de su fecha de nacimiento, en un sistema organizado por semanas que divide los depósitos en tres miércoles del mes.

Para julio de 2026, el calendario queda distribuido de la siguiente forma:

Si naciste entre el 1 y el 10, cobras el miércoles 8 de julio .

. Si naciste entre el 11 y el 20, cobras el miércoles 15 de julio .

. Si naciste entre el 21 y el 31, cobras el miércoles 22 de julio.

Este esquema permite que más de 70 millones de beneficiarios en todo el país reciban sus pagos de manera ordenada, evitando saturaciones en el sistema bancario y reduciendo retrasos en los depósitos.

Un punto importante y que muchos desconocen, es que los pagos son diferidos. Eso significa que el pago que llega en julio corresponde técnicamente al beneficio del mes anterior. Es decir, el depósito de julio está asociado a la prestación de junio, mientras que el beneficio de julio se refleja en el pago que llega en agosto, según el calendario oficial de la SSA.

Lo que debes tomar en cuenta

Aunque la Administración establece fechas fijas, el momento exacto en el que el dinero aparece en la cuenta puede variar ligeramente dependiendo del banco o del método de pago utilizado.

Para evitar que tengas que esperar más tiempo, la SSA, por disposición oficial, ya hace todos los depósitos en línea, ya sea a una cuenta bancaria previamente registrada o a través de una tarjeta EBT.

El Seguro Social es de los programas de ayuda gubernamental más queridos por los estadounidenses. Duele mucho cuando se dice que podría quedarse sin dinero para hacer los pagos completos. No obstante, mientras eso sucede, o se evita, estos beneficios son esenciales para muchos hogares, por lo que tener claras las fechas de depósito evita pasar problemas financieros.

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