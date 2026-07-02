Quiénes deben ganar un salario mínimo de $25 en California desde el 1 de julio

Desde el 2023, el gobierno de California estableció diferentes aumentos de salario mínimo gradual para ciertos sectores productivos del estado. Aplicando esa ley, desde el 1 de julio de 2026, un grupo específico de empleados debió recibir un salario mínimo de hasta $25 dólares por hora. Esto es importante conocerlo, porque si eres uno de los beneficiados, tendrías que verlo reflejado en tu siguiente cheque de pago.

Tras aclarar que el cambio no aplica de manera general a todos los trabajadores del estado, en realidad, se trata de una expansión progresiva vinculada al Proyecto de Ley del Senado (Senate Bill, SB 525), firmado en 2023 por el gobernador Gavin Newsom, que establece incrementos salariales diferenciados dentro del sistema de salud. El objetivo es elevar los ingresos en uno de los sectores con mayor demanda laboral en California.

De acuerdo con el Centro Laboral de la Universidad de California en Berkeley, el aumento de $25 dólares por hora entrará en vigor para empleados de instalaciones de salud con más de 10,000 trabajadores a tiempo completo. En esta categoría se incluyen grandes sistemas hospitalarios y clínicas de diálisis.

Este incremento forma parte de una escalera salarial que ya comenzó en años anteriores: el salario en esta industria subió a $24 dólares el año pasado y aumentó nuevamente en julio de 2026 hasta llegar a los $25 dólares por hora, se detalló en el CDF Labor Law LLP.

Tampoco todos los trabajadores del sector salud en California están incluidos en este nivel salarial, el esquema del SB 525 divide a los empleadores en diferentes grupos según su tamaño y tipo de operación.

En una segunda categoría se encuentran las clínicas comunitarias, centros de atención urgente y grupos médicos con 25 o más doctores. Para estos empleados, el salario mínimo aumentó a $22 dólares a partir del 1 de julio de 2026. En este caso, el pago de $25 dólares por hora se alcanzará hasta 2027.

Otro grupo contempla hospitales más pequeños y agencias de salud. En estos centros, el salario mínimo comenzará en $23 dólares durante 2026 y llegará a $25 dólares hasta el 1 de julio de 2028.

Los trabajadores que laboran en hospitales independientes o instalaciones que atienden pacientes de programas como Medi-Cal y Medicare enfrentan un calendario aún más extendido. Actualmente reciben cerca de $18 dólares por hora y, según la Asociación Médica de California (CMA), el ajuste hacia los $25 dólares no ocurrirá hasta 2033.

Este proceso de aumentos escalonados ocurre en un contexto en el que California ya aplicó un ajuste general del salario mínimo estatal desde el 1 de enero de 2026. El pago base pasó de $16.50 a $16.90 dólares por hora, como parte de un ajuste automático por costo de vida.

Además, los trabajadores en el sector de la salud no son los únicos que han sido beneficiados con esquemas de aumento salarial. Los trabajadores de comida rápida empleados por cadenas con más de 60 establecimientos nacionales reciben actualmente $20 dólares por hora, lo que refleja la tendencia de salarios sectorizados dentro de la economía californiana.

Además, en varias partes de Estados Unidos, más de una docena de estados han actualizado sus pisos salariales en 2026, mientras que otros mantienen el salario federal de $7.25 dólares por hora sin cambios, lo que marca una fuerte disparidad en el mercado laboral del país.

En paralelo, algunos estados continúan programando incrementos escalonados durante el resto del año. Alaska lo ajustará a $14 dólares desde julio de 2026, Florida llegará a $15 dólares en septiembre, mientras que estados como Washington y Nueva York mantienen niveles superiores a los $16 o $17 dólares por hora, dependiendo de la región.

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