¿A qué trabajadores de comida rápida en California se les pagará $20 dólares la hora?

El Proyecto de Ley 1228 de la Asamblea entra en vigor este lunes 1 de abril la cual establece salarios de $4 dólares por encima del mínimo estatal para los trabajadores de comida rápida de California; además crea un Consejo de Comida Rápida para determinar futuros aumentos del salario mínimo y establecer otras normas de empleo en los restaurantes de Comida Rápida, de acuerdo al Departamento de Relaciones Industriales de California.

¿Pero qué es lo que determina a qué trabajadores de comida rápida de California se les pagará $20 dólares la hora? Sigue leyendo para conocer los diferentes escenarios.

¿Qué trabajadores de comida rápida en California se beneficiarán del aumento salarial?

Los trabajadores de una cadena nacional de comida rápida, con más de 60 establecimientos en todo el país que ofrecen “servicio limitado”, recibirán el aumento salarial de $20 dólares la hora. Estos establecimiento se caracterizan por usar “opciones estandarizadas de decoración, marketing, empaque, productos y servicios”, de acuerdo al proyecto de ley.

Una trabajadora de comida rápida muestra la ley del nuevo salario mínimo firmada por Gavin Newsom. Crédito: Damian Dovarganes | AP

Lo anterior cubre a los empleados de restaurantes de comida rápida, independientemente de si son empleados de la marca nacional o de una franquicia, y que por lo general sirven alimentos y bebidas para consumo inmediato; ya sea en el lugar o para llevar, con servicio de mesa limitado o nulo.

Estas características incluyen a establecimientos como McDonald’s y Pizza Hut, los cuales anunciaron el despido de cientos de personas como resultado del proyecto de ley y el nuevo salario mínimo. Joseph Bryant, vicepresidente ejecutivo del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, comentó en un comunicado que los salarios dignos “deberían ser una prioridad para las empresas corporativas de comida rápida”.

Aquellos que se opusieron a la nueva ley de salario mínimo para empleados de comida rápida en California, han expresado su preocupación de que los habitantes del estado tendrían que pagar más por estos servicios; pero de acuerdo a un análisis financiero realizado por el Roosevelt Institute concluyó que los “márgenes de ganancias de la industria de la comida rápida brindan suficiente espacio para absorber los costos salariales más altos”.

Los Angeles Times informó recientemente que establecimientos como Starbucks, Chipotle y McDonald’s planean subir los precios de sus productos debido al aumento salarial en California.

Debido a la alta inflación los clientes de las grandes cadenas de comida rápida prefieren comer en casa. Crédito: Tupungato | Shutterstock

¿Qué pasa con Panera y la exención a la elaboración de pan?

De acuerdo al Proyecto de Ley 1228 de la Asamblea, un restaurante de comida rápida que “opera una panadería que produce pan para la venta en las instalaciones del establecimiento”, a partir del 15 de septiembre de 2023, estará exento de la nueva ley salarial. Es importante mencionar que esta exención solo aplica cuando el establecimiento produce pan para la venta como un elemento de menú independiente, y no aplica si el pan está disponible para su venta únicamente como parte de otro elemento del menú.

En otras palabras, no incluye a los restaurantes de comida rápida que venden pan como parte de una hamburguesa, o un platillo, por ejemplo. La producción de pan incluye: hacer la masa y hornearla. Si se hornea masa prefabricada, que fue mezclada o preparada en otro lugar, no constituye “producción” de pan en el establecimiento donde se vende el pan. Así que las franquicias en California que elaboran su propio pan no estarán obligadas a pagar a sus empleados el nuevo salario mínimo de $20 dólares la hora.

Cuando Bloomberg News informó del tema, sugirió que esta exención específica en la ley de comida rápida de California podría aplicarse a restaurantes como Panera, Great Harvest Bread Co. y Paris Baguette; aunque no está claro si estas empresas producen pan íntegramente en el sitio. Hasta el momento se sabe que Gavin Newsom dijo que Panera Bread no está exenta de a nueva ley y Greg Flynn, propietario de la franquicia, ha dicho que sus 24 establecimientos en California pagarán el nuevo salario mínimo de $20 dólares a los empleados.

El 28 de septiembre de 2023, Gavin Newsom firmó la ley para el incremento del salario mínimo para los trabajadores de comida rápida. Crédito: Damian Dovarganes | AP

Exenciones a la nueva ley de salarios para empleados de comida rápida en California

El pasado lunes, Newsom promulgó el Proyecto de Ley 610 de la Asamblea, que eximirá a los restaurantes de comida rápida que se encuentren dentro de “aeropuertos, hoteles, centros de eventos, parques temáticos, museos y ciertos otros lugares, según lo prescrito” de la nueva ley salarial de comida rápida. Es estos se le suman los restaurantes de comida rápida que se ubiquen dentro de un “establecimiento de comestibles” también estarán exentos de la nueva ley, de acuerdo al Departamento de Relaciones Industriales de California.

En California un “establecimiento de comestibles” se caracteriza por ser un minorista que tiene más de 15,000 pies cuadrados y principalmente vende alimentos para consumo fuera del sitio, así como artículos para el hogar y otros productos secundarios al propósito principal de la venta de alimentos. Por ejemplo, si un Starbucks está ubicado dentro de un Safeway con más de 15,000 pies cuadrados y emplear las personas que trabajar en el puesto de café, los empleados no recibirán los nuevos salarios.

¿Y para los restaurantes de comida rápida dentro de una tienda que no sea de comestibles?

Los empleadores no están exentos de la nueva ley de salario mínimo para los restaurantes de comida rápida ubicados dentro de tiendas que obtienen menos del 50% de sus ingresos brutos de la venta de alimentos. De acuerdo al Departamento de Relaciones Industriales de California, estaría cubierto solo durante las horas que el empleado trabaje en el restaurante de comida rápida, no en las otras tareas como el abastecimiento de mercancía en los estantes.

Sigue leyendo:

– Franquiciado de McDonald’s enfrenta reto por salario mínimo de $20 dólares la hora en California

– Pizza Hut despide más empleados tras el aumento de salario mínimo en California

– Newsom aprobó un aumento gradual del salario mínimo a $25 por hora para trabajadores de la salud