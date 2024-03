Negocios de comida rápida de California recortan personal por nuevo salario mínimo de $20 dólares

Debido al nuevo salario mínimo de $20 dólares por hora para trabajadores de comida rápida de California a partir del 1 de abril, algunos negocios han recortado su planta laboral, mientras que otros han incrementado sus precios para hacer frente al nuevo pago salarial.

A partir del lunes, el pago mínimo para los empleados en restaurantes de comida rápida tendrá un importante incremento hasta los $20 dólares la hora, frente a los $16 dólares la hora que percibe la mayoría de los demás trabajadores en el Estado Dorado.

El aumento salarial se obtiene gracias al Proyecto de Ley AB 1228 del asambleísta Chris R. Holden, que fue aprobado el año pasado y firmado por el gobernador Gavin Newsom.

Una trabajadora de comida rápida muestra la ley del nuevo salario mínimo firmada por Gavin Newsom. Crédito: Damian Dovarganes | AP

Ante la nueva disposición, se sabe que ya hay informes de que algunas empresas han recortado el número de sus trabajadores o decidieron aumentar los precios de sus alimentos para poder cumplir con la nueva ley.

“El consumidor terminará pagando por ello. Esa es la parte más triste”, expresó a la cadena ABC Shahan Derian, dueño de Lee’s Hoagie House, en Pasadena.

El negocio de Derian no debe cumplir con la nueva ley de salario mínimo, pero el dueño de Lee’s Hoagie House se ve obligado de todos modos a aumentar los salarios porque sus empleados podrían irse a buscar nuevos empleos mejor remunerados.

Desde finales de 2023, se supo que dos grandes operadores de Pizza Hut en California tenían en sus planes el despido de más de 1,200 conductores de reparto.

“PacPizza, LLC, que opera como Pizza Hut, ha tomado la decisión comercial de eliminar los servicios de entrega propios y, como resultado, la eliminación de todos los puestos de conductor de entrega”, se mencionó en un aviso federal de la Ley WARN presentado en diciembre de 2023 por el franquiciado.

Este aviso, por parte de los operadores, se presentaba 60 días calendario antes de que ocurrieran los despidos masivos, un requisito que establece la Ley de Notificación de Ajuste y Reentrenamiento de Trabajadores (WARN, por sus siglas en inglés), para los empleadores.

Southern California Pizza Co., un segundo operador de Pizza Hut en California, tenía contemplado el recorte de unos 841 conductores de reparto, de acuerdo con otro aviso presentado ante la Ley WARN.

Lo cierto es que los propietarios y administradores de negocios de comida rápida tienen enfrente el desafío del aumento al salario mínimo, compromiso que no pueden eludir a partir del 1 de abril, y que posiblemente más de uno corra el riesgo de tomar decisiones más drásticas en caso de no poder cumplirlo.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Propietarios de franquicias de McDonald’s, estimó que el aumento salarial obligatorio en el sector de comida rápida de California podría costarle a cada establecimiento $250,000 dólares al año.

No sorprende que California esté a la vanguardia de exigir legalmente aumentos salariales para lo 726,000 empleados de restaurantes de comida rápida de California, según cifras de enero de 2024, pero posiblemente no se pensaron en los efectos colaterales que podría causar dicho incremento.

Los críticos del aumento al salario mínimo para trabajadores de comida rápida argumentan que el incremento terminara por perjudicar tanto a los propios empleados como a los propietarios y a los consumidores.

“Se tiene la idea de que todas las empresas generan dinero y ganancias, pero ese no es el caso”, dijo a la cadena ABC el presidente de la Asociación de Industria y Comercio del Valle de San Fernando, Stuart Waldman.

“El dinero no crece en los árboles. Nuestro gobierno parece pensar que sí, y están contentos gastando dinero que no tienen y que no sale de sus bolsillos”, agregó.

Un mayor recorte de trabajadores del sector de comida rápida podrían perjudicar aún más los datos de desempleo estatal, que en febrero ya lo estimaban en un 5.3%, el más alto del país.

