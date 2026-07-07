Walmart baja el precio de miles de productos: Trump se adjudica la medida

Walmart anunció una nueva reducción de precios en miles de productos de consumo diario y artículos de temporada en Estados Unidos. La medida beneficiará tanto a los clientes de sus almacenes minoristas como de Sam’s Club. Este recorte llega en un momento en que el costo de vida sigue siendo una de las principales preocupaciones para millones de familias estadounidenses. Además, la trascendencia de esta oleada de descuentos provocó una rápida reacción del presidente Donald Trump.

A través de un comunicado, Walmart informó este lunes que los descuentos ya comenzaron a aplicarse en sus tiendas físicas, plataformas digitales y aplicaciones móviles. Las rebajas incluyen alimentos, bebidas, artículos para el hogar y productos para actividades de verano, como parrillas, protectores solares y cortadoras de césped.

“Los clientes confían en Walmart para obtener el valor que necesitan cada día, y el verano no es la excepción”, declaró Julie Barber, vicepresidenta ejecutiva y directora comercial de Walmart Estados Unidos, en el comunicado. “Estamos invirtiendo significativamente para reducir los precios de los artículos que los clientes compran con mayor frecuencia”.

Tras conocerse el anuncio, el presidente Donald Trump publicó un mensaje en Truth Social en el que celebró la estrategia comercial de Walmart y afirmó que la empresa respondió a una solicitud de su gobierno.

“Acabo de ser informado de que uno de los minoristas más grandes, mejores e inteligentes de Estados Unidos, Walmart, bajará mucho los precios a petición de mi administración para celebrar el 250 aniversario de nuestro gran país”, escribió el mandatario en su red social.

En su mismo texto, el mandatario destacó que la reducción de precios fue una señal de que su administración está cumpliendo con la promesa de disminuir el costo de vida.

“Walmart está dando un paso al frente de forma contundente y decidida, y otros minoristas deberían seguir el ejemplo de estos patriotas”, sostuvo Trump.

Hasta el momento, Walmart no ha confirmado las declaraciones del presidente. En el comunicado oficial donde anunció las rebajas, no hizo ninguna referencia a la Casa Blanca.

Estos son algunos de los productos que bajaron de precio

Entre los artículos que ahora podrán adquirirse con descuento destacan alimentos básicos, bebidas, botanas y productos de uso cotidiano. Algunos de los cambios más importantes son:

Carne molida de res fresca (450 gramos): baja de $6.74 dólares a $5.94 dólares .

. Mazorcas de maíz dulce fresco: pasan de $0.68 dólares a $0.25 dólares por pieza.

Bolsa de cerezas rojas frescas (1 kilogramo): disminuye de $11.18 dólares a $5.63 dólares.

Helado Great Value de 48 onzas: baja de $2.97 dólares a $2.50 dólares .

. Papas fritas Lay’s Clásicas de 8 onzas: reducen su precio de $2.97 dólares a $2.50 dólares.

Paquete Frito-Lay Family Fun de 18 piezas: pasa de $9.97 dólares a $8.97 dólares.

Platos desechables Great Value de 200 piezas: disminuyen de $9.97 dólares a $8.97 dólares.

Paquete de 24 latas de Coca-Cola, Coca-Cola Light y Coca-Cola Zero Sugar: baja de $14.97 dólares a $9.97 dólares .

. Paquete de 24 latas de Pepsi, Diet Pepsi, Dr Pepper y Diet Mountain Dew: pasa de $13.97 dólares a $9.97 dólares.

Por su parte, Sam’s Club anunció descuentos en más de 250 productos enfocados en reuniones familiares, viajes por carretera y barbacoas de verano. Entre ellos destacan las alitas de pollo Member’s Mark y los paquetes de hot dogs de carne de la misma marca.

Aunque los descuentos ya están disponibles en gran parte de Estados Unidos, los precios pueden variar según la tienda, la región y la disponibilidad de inventario. Por ello, Walmart recomienda consultar las ofertas vigentes antes de realizar las compras.

Una estrategia comercial en medio de la presión por la inflación

El anuncio ocurre meses después de que Walmart aumentara los precios de parte de su mercancía general debido al impacto de los aranceles sobre productos importados. Ahora, el minorista apuesta nuevamente por reforzar su imagen de precios bajos en un contexto donde la inflación y el costo de vida siguen ocupando un lugar central en el debate político.

La decisión también coincide con un escenario en el que millones de estadounidenses continúan enfrentando dificultades para cubrir gastos básicos como alimentos y combustible. En ese contexto, la reducción de precios beneficia a Walmart al fortalecer su competitividad frente a otros supermercados, mientras que Trump la utiliza para reforzar su discurso sobre el combate a la inflación y la reducción del costo de vida.

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