Precio del dólar en México hoy, 9 de julio del 2026

Después de otra jornada de pérdidas para el peso mexicano, el tipo de cambio para este jueves 9 de julio favorece al dólar. Hay fuertes desafíos en el contexto económico mundial, como la incertidumbre en la continuidad de EE.UU. en el T-MEC y las nuevas tensiones con Irán, que han generado movimientos en los mercados, incluido el intercambio de divisas.

El precio del dólar hoy jueves 9 de julio de 2026 es de $17.56 pesos mexicanos por unidad, en promedio. En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotizó en $17.53 pesos, una disminución del 0.31% respecto al cierre previo de $17.58 pesos, de acuerdo con datos de Dow Jones.

Durante la sesión anterior, el peso mexicano registró una pérdida de 0.24% frente al dólar. Aun así, el comportamiento anual de la moneda estadounidense continúa mostrando una tendencia a la baja. En la última semana avanzó 0.33%, mientras que en comparación con hace un año acumula un retroceso de 5.67%.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre oficial del miércoles 8 de julio fue de $17.5533 pesos por dólar, cifra calculada a partir del promedio de las operaciones bancarias realizadas durante el día. Sin embargo, debido a que el mercado cambiario continúa operando durante toda la jornada, el tipo de cambio terminó alrededor de $17.57 pesos por dólar. La volatilidad se ubicó en 6.11%, por debajo de la referencia de 7.57%.

Asimismo, Banxico dio a conocer que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) quedó establecido en $17.5993 pesos por dólar para este jueves 9 de julio. Este valor sirve como referencia para contratos, operaciones financieras y diversos trámites oficiales.

El tipo de cambio FIX se calcula con base en el promedio de las cotizaciones observadas en el mercado cambiario mayorista durante los días hábiles bancarios.

Por su parte, el tipo de cambio para el pago de obligaciones denominadas en moneda extranjera quedó fijado en $17.4958 pesos por dólar.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones de compra y venta del dólar en los principales bancos de México para este jueves 9 de julio son:

Afirme: compra en $16.50 pesos y venta en $18.10 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.95 pesos y venta en $18.19 pesos.

BBVA México: compra en $16.46 pesos y venta en $17.60 pesos.

Banorte: compra en $16.35 pesos y venta en $17.95 pesos.

Banamex: compra en $17.04 pesos y venta en $18.01 pesos.

y venta en $18.01 pesos. Scotiabank: compra en $16.90 pesos y venta en $18.00 pesos.

Entre las principales instituciones financieras, BBVA México ofrece el precio de venta más bajo, mientras que Banamex presenta la mejor cotización de compra para quienes desean cambiar dólares por pesos.

En bancos de México y la frontera norte, el dólar se vende en $17.83 pesos y se compra en $16.70 pesos, en promedio. En las casas de cambio de ciudades fronterizas como Tamaulipas, el precio ronda los $17.50 pesos a la venta y $16.50 pesos a la compra.

Las compañías de envío de dinero internacional también manejan cotizaciones distintas. Este jueves, Western Union ofrece un tipo de cambio de $17.20 pesos, mientras que MoneyGram cotiza el dólar alrededor de $18.01 pesos.

El precio del dólar cambia constantemente durante el día. Antes de comprar o vender divisas, realizar una transferencia internacional o efectuar un pago en dólares, conviene consultar la cotización vigente en la institución financiera de tu preferencia para obtener el mejor tipo de cambio disponible.

Mercados atentos a contexto internacional

El dólar mantiene un comportamiento estable, aunque los mercados siguen atentos a los efectos derivados del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como a la publicación de indicadores económicos prevista para los próximos días.

Los mercados internacionales también siguen de cerca la evolución del petróleo. Este jueves, los precios retrocedieron mientras los inversionistas evaluaban las perspectivas de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán y sus efectos sobre el suministro mundial de crudo.

El petróleo Brent cotiza en $77.14 dólares por barril .

. El petróleo West Texas Intermediate (WTI) se ubica en $70.47 dólares por barril.

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