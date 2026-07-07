Mega Millions acumula $576 millones: 4 formas de mejorar tus probabilidades de ganar

El premio mayor de Mega Millions continúa creciendo y ya alcanzó los $576 millones de dólares para el sorteo de este martes 7 de julio. Después de que ningún jugador acertara la combinación ganadora en el sorteo anterior, el bote volvió a incrementarse y mantiene la expectativa entre millones de personas en Estados Unidos que buscan convertirse en el próximo multimillonario.

En los últimos días, varios participantes estuvieron muy cerca de llevarse el premio mayor. En California, un boleto acertó cuatro de las cinco bolas blancas y la Mega Ball, además de contar con el multiplicador 3X, por lo que obtuvo un premio de $38,772 dólares. Mientras tanto, en Pensilvania, otro jugador acertó las cinco bolas blancas, pero falló la Mega Ball, lo que le permitió ganar $3 millones de dólares gracias al multiplicador.

Aunque no existe una estrategia que garantice ganar la lotería, sí hay algunas decisiones que pueden ayudarte a mejorar tus opciones de obtener un premio completo o aumentar ligeramente tus posibilidades de éxito.

1. Usar la opción de selección rápida (Quick Pick)

Si no tienes números favoritos, la opción Quick Pick o selección rápida puede ser una buena alternativa. En este caso, una computadora genera una combinación completamente aleatoria.

Aunque matemáticamente las probabilidades son exactamente las mismas que si eliges los números manualmente, hay muchos jugadores y especialistas en los juegos de azar que señalan que esta modalidad reduce la posibilidad de compartir el premio, en comparación con personas que suelen utilizar fechas importantes, como cumpleaños o aniversarios.

2. Comprar más boletos

La forma más directa de incrementar tus probabilidades es adquirir más boletos. Cada combinación adicional representa una oportunidad extra de acertar los números ganadores. Aun así, el beneficio es limitado si solo compras unos cuantos boletos, ya que las probabilidades de ganar el premio mayor siguen siendo extremadamente bajas.

Además, por si no lo sabías, algunos estados establecen límites en la cantidad de boletos que una persona puede adquirir en una sola transacción para evitar abusos del sistema.

3. Juega en grupo con familiares o amigos

Una alternativa cada vez más popular es formar una pool o grupo de lotería con familiares, amigos o compañeros de trabajo. De esta forma, varias personas reúnen dinero para comprar más boletos sin que cada integrante tenga que gastar grandes cantidades.

La principal ventaja es que el grupo participa con un mayor número de combinaciones. El único inconveniente es que, si alguno de esos boletos resulta ganador, el premio deberá repartirse entre todos los integrantes.

4. Considera elegir números superiores al 31

Muchos jugadores acostumbran seleccionar fechas importantes, como cumpleaños o aniversarios. Debido a que los días del calendario llegan únicamente hasta el 31, algunos aficionados prefieren incluir números superiores a esa cifra.

Esta estrategia no aumenta las probabilidades matemáticas de ganar, pero sí podría reducir la posibilidad de compartir el premio si la combinación resulta vencedora, ya que menos personas suelen elegir esos números.

Si decides participar, recuerda hacerlo de manera responsable y considerar la lotería como una forma de entretenimiento. Aunque cualquiera puede convertirse en el próximo ganador de Mega Millions, las probabilidades siguen siendo las mismas para todos los jugadores y ningún método puede garantizar que el premio mayor termine en un boleto específico.

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