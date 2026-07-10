Karim Adeyemi se suma al ataque del FC Barcelona

El FC Barcelona se encuentra muy cerca de concretar una nueva incorporación para reforzar su ofensiva. El delantero alemán Karim Adeyemi, actualmente en el Borussia Dortmund, tiene un acuerdo verbal con el club catalán y solo restan los trámites finales para oficializar una operación que permitiría al futbolista incorporarse cuanto antes a la pretemporada dirigida por Hansi Flick.

Las conversaciones entre las partes avanzan de forma positiva, aunque la agencia EFE precisó que todavía falta completar la documentación correspondiente antes de dar por cerrado el fichaje.

La negociación contempla un pago de 22 millones de euros fijos más otros siete millones en variables. Esos incentivos estarán ligados a la obtención de títulos y el acuerdo incluirá, además, una cláusula que otorgará al Borussia Dortmund el 20 % de una futura plusvalía en caso de una venta posterior del atacante.

La intención del Barcelona es concluir el proceso lo antes posible para que Adeyemi pueda incorporarse al grupo cuando el plantel retome los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde este lunes comenzarán las habituales pruebas médicas y físicas de cara a la nueva temporada.

Un refuerzo con experiencia internacional para el proyecto de Flick

Adeyemi llegaría al conjunto catalán después de disputar cuatro campañas con el Borussia Dortmund. Desde su llegada al club alemán en 2022, acumuló 146 partidos oficiales, en los que marcó 36 goles y repartió 25 asistencias.

Durante la temporada más reciente perdió protagonismo en el equipo una vez que el Dortmund comprobó que el extremo no tenía intención de renovar el contrato que lo vincula con la institución hasta el 30 de junio de 2027.

Antes de desembarcar en la Bundesliga, el atacante había destacado con el Salzburgo, donde registró 33 goles y 24 asistencias en 94 encuentros, rendimiento que motivó su traspaso al Dortmund por 30 millones de euros.

El futbolista también cuenta con experiencia en la selección absoluta de Alemania. Ha disputado 11 partidos internacionales y convirtió un gol con la camiseta de la “Mannschaft”. Su debut llegó precisamente bajo la dirección de Hansi Flick, actual entrenador del Barcelona, aunque posteriormente no fue convocado por Julian Nagelsmann para disputar el Mundial celebrado este verano en Estados Unidos, México y Canadá.

La posible llegada de Adeyemi ampliaría las alternativas ofensivas de un Barcelona que hasta ahora únicamente había incorporado a Anthony Gordon, procedente del Newcastle. Al mismo tiempo, el equipo afronta la salida de Robert Lewandowski, quien concluyó su vínculo con el club y continuará su carrera en el Chicago Fire de la MLS.

A pesar del avance en las negociaciones por el atacante alemán, el principal objetivo del conjunto azulgrana para reforzar su delantera continúa siendo el argentino Julián Álvarez, actualmente en el Atlético de Madrid. No obstante, esa operación se mantiene como una negociación compleja y, según las previsiones del club, difícilmente registrará avances mientras el delantero permanezca concentrado con la selección argentina, que disputará los cuartos de final del Mundial frente a Suiza.

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