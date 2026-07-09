La promesa que Messi le hizo a Klose tras romper su récord goleador en Mundiales

Lionel Messi sigue escribiendo páginas inolvidables en la Copa del Mundo. En el Mundial 2026, el capitán argentino dejó atrás una de las marcas más importantes del torneo al convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, superando el registro que durante años perteneció a Miroslav Klose.

Ahora, el exfutbolista alemán reveló el gesto que tuvo el delantero argentino después de alcanzar esa cifra y sorprendió con detalles de la conversación que mantuvieron.

La promesa de Messi en la llamada con Miroslav Klose

En una entrevista retomada por el diario francés L’Equipe, Miroslav Klose explicó que nunca sintió molestia por perder el primer lugar entre los máximos goleadores de los Mundiales y, por el contrario, elogió la trayectoria del capitán argentino.

“Messi es un fenómeno increíble”, aseguró el campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014.

El exdelantero también explicó que el contacto entre ambos fue posible gracias a Lionel Scaloni, con quien compartió vestidor en la Lazio entre 2011 y 2013.

“Scaloni fue mi compañero y seguimos en contacto con regularidad. Él organizó una llamada entre Messi y yo después de que igualara mi récord goleador en la Copa del Mundo. Fue muy emotivo”, relató.

Además, reveló un detalle especial de aquella conversación:

“Me dijo que me enviaría una camiseta firmada”, contó Klose, quien actualmente dirige al Núremberg de la Segunda División de Alemania.

Así quedó la tabla de máximos goleadores en los Mundiales

Con su actuación en el Mundial 2026, Lionel Messi llegó a 21 goles en la Copa del Mundo y se convirtió en el máximo goleador del torneo.

El argentino alcanzó esa cifra gracias a tres anotaciones frente a Argelia, dos contra Austria, una ante Jordania, otra frente a Cabo Verde en los dieciseisavos de final y una más frente a Egipto en los octavos de final, además de los tantos que había conseguido en las ediciones anteriores.

Su producción goleadora en los Mundiales se distribuye de la siguiente manera: un gol en Alemania 2006, cuatro en Brasil 2014, uno en Rusia 2018, siete en Qatar 2022 y ocho en el Mundial 2026.

Por su parte, Miroslav Klose cerró su carrera mundialista con 16 goles en 24 partidos, una cifra que consiguió entre las Copas del Mundo de 2002 y 2014. El tanto con el que superó a Ronaldo fue el 2-0 en la victoria de Alemania por 7-1 sobre Brasil en las semifinales de 2014, torneo que terminó conquistando.

Mbappé también dejó atrás a Miroslav Klose

Otro de los futbolistas que rebasó la marca de Miroslav Klose fue Kylian Mbappé, quien llegó a 19 goles en la Copa del Mundo tras marcar cuatro veces en la fase de grupos del Mundial 2026, dos en los dieciseisavos de final frente a Suecia y uno más en los octavos contra Paraguay.

Detrás de Messi y Mbappé aparece Ronaldo Nazario, autor de 15 goles en 19 partidos mundialistas, mientras que Gerd Müller ocupa el siguiente lugar con 14 anotaciones en apenas 13 encuentros, una de las mejores relaciones entre goles y partidos en la historia de los Mundiales.

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