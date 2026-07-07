Argentina consigue una épica remontada ante Egipto y logra su pase a los cuartos de final del Mundial 2026

Las selecciones de Argentina y Egipto se enfrentaron en el Estadio Atlanta por los octavos de final del Mundial de 2026. Los goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko a delataron a los egipcios. Pero los tantos de Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández firmaron la remontada de la Albiceleste. Argentina se mantiene en carrera en la Copa del Mundo.

Once inicial de argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lionel Messi y Julián Álvarez.

Once inicial de egipto: Mohamed El-Shenawy, Mohamed Hany, Ahmed Hegazi, Mohamed Abdelmonem, Mohamed Hamdy, Marwan Attia, Mohamed Elneny, Trezeguet, Mohamed Salah, Omar Marmoush y Mostafa Mohamed.

En los primeros 10 minutos del partido fue un encuentro de mucho estudio y sin aproximaciones. El conjunto Albiceleste cortó en varias ocasiones las jugadas con faltas. Sin embargo, al minuto 14, un buen centro de Marwan Ateya fue conectado de cabeza por Yasser Ibrahim. Fue un gran gol que partió de un córner despejado por la defensa sudamericana. En la segunda acción no pudieron repeler el ataque.

Cairo LOVED that first goal from Egypt ?? pic.twitter.com/DoQWJ5ZiDB — FOX Sports (@FOXSports) July 7, 2026

Solo pasaron cuatro minutos del encuentro para que Argentina se sacudiera el gol en contra. Un buen pase filtrado para Nicolás Tagliafico derivó en una infracción dentro del área. El juez principal pitó el penal a favor de Argentina.

PENALTY AWARDED TO ARGENTINA ?? pic.twitter.com/pytkFLc67n — FOX Sports (@FOXSports) July 7, 2026

Lionel Messi fue el encargado de cobrar la pena máxima. Una vez más Messi no pudo convertir desde los once pasos. El guardameta Mostafa Shobeir se lanzó hacia su izquierda y detuvo el cobro del futbolista del Inter Miami.

MESSI'S PENALTY KICK IS SAVED BY SHOBEIR ? pic.twitter.com/oAUkHrLGWO — FOX Sports (@FOXSports) July 7, 2026

La selección de Argentina inclinó la cancha sobre el arco de Mostafa Shobeir. El arquero de 26 años acumuló hasta 3 paradas salvadoras en 40 minutos del primer tiempo. Shobeir fue una de las claras figuras del partido en la primera mitad. El conjunto de Lionel Scaloni generó múltiples remates de peligro, pero el tanto del empate se hacia esperar.

Lionel Messi was close from outside the area pic.twitter.com/NqW96y823F — FOX Sports (@FOXSports) July 7, 2026

Goalkeeping of the highest order from Shobeir ?? pic.twitter.com/RrMQl8BAfH — FOX Sports (@FOXSports) July 7, 2026

El penal errado por Lionel Messi es el cuarto en Mundiales. Lionel Messi ha pateado ocho penales en los Mundiales y ha fallado la mitad. Es un dato llamativo para el exjugador del FC Barcelona. En el Mundial de 2026 ya había fallado un tiro desde los once pasos ante la selección de Austria.

Segunda parte en Atlanta

Al minuto 59 se produjo una de las jugadas mas polémicas del partido. Argentina jugó en el área de Egipto en el segundo tiempo, pero una recuperación cerca del área rival inició una acción ofensiva de videojuego. Una gran jugada individual de Haissem Hassan desde el campo propio le permitió una buena habilitación a Mohamed Salah. El histórico futbolista del Liverpool esperó el momento adecuado para asistir Mostafa Ziko que pudo vencer a Emiliano Martínez.

Egypt nearly had a 2-0 lead over Argentina but the goal was called back after a VAR check pic.twitter.com/nc2DbvOONP — FOX Sports (@FOXSports) July 7, 2026

Sin embargo, este gol fue anulado por una falta previa sobre Lisandro Martínez. No obstante, esta jugada genera muchas opiniones encontradas. El contacto, aunque fue casi imperceptible, existió. Pero esta infracción no tuvo una incidencia directa en el avance de Hassan. Argentina no quedó mal parada, tuvo múltiples ocasiones para cortar el balón, pero no fueron efectivos.

After VAR review, Egypt's goal is disallowed due to a foul in the offensive build up pic.twitter.com/WB7WgVGpQL — FOX Sports (@FOXSports) July 7, 2026

Pero al minuto 67 Egipto tendría su revancha. En una recuperación en campo propio tras un centro argentino, el conjunto africano volvió a aprovechar su velocidad al contraataque. En una jugada que parecía nublarse, Haissem Hassan habilitó a Mostafa Ziko que ingresó al área anticipando el centro y logró aumentar la ventaja de Egipto

EGYPT GETS ITS SECOND GOAL OVER ARGENTINA THIS TIME ??



UNREAL SCENES IN ATLANTA pic.twitter.com/HwyIxcbwYd — FOX Sports (@FOXSports) July 7, 2026

Al minuto 79 llegó el descuento argentino. Un centro del Lionel Messi desde el costado derecho habilitó al Cuti Romero. El defensor argentino, como si se tratase de un ariete, cabeceó sobre el arco de Mostafa Shobeir. El quinto remate sobre el arco fue el que pudo superar al guardameta africano.

ARGENTINA PULLS ONE BACK ??



Messi finds Cristian Romero for Argentina's first goal! pic.twitter.com/R24PA6AWhL — FOX Sports (@FOXSports) July 7, 2026

Al minuto 83 llegó el empate de Lionel Messi. Nuevamente Messi centró al área y, tras un par de habilitaciones dentro del área, Gonzalo Montiel habilitó al capitán de la Albiceleste dentro del área. Messi de primera y con pierna derecha sacudió la portería egipcia.

MESSI’S 8TH GOAL OF THE TOURNAMENT DRAWS ARGENTINA LEVEL WITH EGYPT ??



LIONEL MESSI. THE SAVIOR FOR ARGENTINA! pic.twitter.com/8iOIuSy0Mc — FOX Sports (@FOXSports) July 7, 2026

Al 90+2 se concretó la remontada. Al mismo estilo de Egipto, la Albiceleste utilizó sus armas de contraataque. Un pase a profundidad para Lautaro Martínez dejó un buen uno contra uno dentro del área. Al igual que el Cuti Romero, Enzo Fernández se vistió de ariete y cabeceó un gran centro del futbolista del Inter de Milán. Cuando parecía que Argentina se devolvía a Buenos Aires, la actual campeona del mundo logró una épica remontada.

An amazing counterattack from Argentina to come all the way back over Egypt ? pic.twitter.com/KcPgaDb3ib — FOX Sports (@FOXSports) July 7, 2026

Al igual que sucedió con Cabo Verde, Argentina sufrió más de la cuenta para superar esta ronda. A pesar de las polémicas, Argentina logró remontar un 0-2 en contra. La Albiceleste espera rival del duelo entre Suiza y Colombia para afrontar los cuartos de final de la Copa del Mundo de 2026. Argentina sigue defendiendo su título.

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