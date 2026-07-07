Mundial 2026: resultados de ayer, 6 de julio y los partidos que podrás ver hoy, 7 de julio

El Mundial de 2026 está cerrando muchos ciclos de leyendas del deporte. Portugal y Cristiano Ronaldo se despidieron de la competencia; Estados Unidos fue eliminado del torneo con una humillante derrota ante Bélgica. Ahora es el turno de las últimas selecciones de Conmebol: Argentina y Colombia.

El Estadio Dallas fue el escenario en el que Portugal y España se debatieron su cupo a los cuartos de final del torneo. Fue un partido muy parejo. Cuando se pensaba que el duelo se iría a la prórroga, un gol de Mikel Merino al 90+1 le dio la clasificación a “La Roja”.

El otro duelo de la jornada se desarrolló en el Estadio Seattle con la inclusión de titular del polémico Folarin Balogun. Un doblete de Charles De Ketelaere, un tanto de Hans Vanaken y un gol de Romelu Lukaku, Bélgica venció 4-1 al conjunto de Mauricio Pochettino. El gol estadounidense lo convirtió Malik Tillman.

Partidos del Mundial 2026 para hoy, 7 de julio

Solo quedan dos partidos para terminar de definir el cuadro de cuartos de final del Mundial de 2026. En el Estadio Atlanta jugarán Argentina y Egipto. La selección Albiceleste es una clara favorita en esta serie.

El otro duelo de la jornada enfrentará las selecciones de Suiza y Colombia. Este partido será desarrollado en el Estadio BC Place de Vancouver. El ganador de esta serie se enfrentará al ganador del duelo entre Argentina y Egipto.

Horarios y transmisiones de los partidos de hoy, 7 de julio

Argentina vs. Egipto

Horario en Estados Unidos: 12:00 horas ET y 09:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Suiza vs. Colombia

Horario en Estados Unidos: 16:00 horas ET y 13:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

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