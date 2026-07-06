¿Qué le pasó a Santi Giménez? Ya se conoce la gravedad de su lesión tras el partido contra Inglaterra

La eliminación de la selección de México en los octavos de final del Mundial 2026 dejó una mala noticia adicional. Santiago Giménez sufrió una lesión en los minutos finales del duelo frente a Inglaterra y, tras ser trasladado a un hospital de la Ciudad de México, los estudios médicos confirmaron el diagnóstico que lo mantendrá varias semanas fuera de las canchas.

¿Qué lesión sufrió Santiago Giménez?

La preocupación por el estado físico del delantero comenzó en el minuto 90+8, cuando realizó un mal apoyo cerca de la línea de fondo durante una acción ofensiva.

?|| Dios quiera que @Santgimenez_ esté bien.



??Luchó mucho para estar en la selección después de su operación.



?? Él merecía estar el Mundial pasado, hizo lo que pudo en este. pic.twitter.com/x1xdPLThaD — Alan Adame ? (@AlanAdameMX) July 6, 2026

El atacante del Milan se torció el tobillo derecho y, debido al intenso dolor, abandonó el terreno de juego arrastrándose para no detener el partido mientras la selección de México buscaba el empate.

Después del encuentro, Santiago Giménez fue trasladado a un hospital para someterse a estudios de imagen.

El diagnóstico de Santiago Giménez

De acuerdo con el reporte de distintos medios, entre ellos FOX Sports, los exámenes médicos descartaron una fractura, pero confirmaron que el delantero presenta un esguince de segundo grado en el tobillo derecho.

El diagnóstico generó preocupación porque la lesión se produjo en el mismo tobillo en el que Santiago Giménez fue intervenido quirúrgicamente a finales de 2025, aunque los estudios no detectaron una recaída de mayor gravedad.

“ES ESGUINCE DE SEGUNDO GRADO Y ESTARÁ OCHO SEMANAS FUERA” ?@crh_oficial tiene el reporte de lo sucedido con Santiago Gimenez y la lesión que sufrió al final del partido ?#FSRadioMX #LaCopaxFSMX pic.twitter.com/w1yhR6RFrB — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 6, 2026

Tras la valoración médica, el atacante regresó a la concentración utilizando una bota ortopédica como parte del tratamiento inicial.

¿Cuánto tiempo estará fuera Santiago Giménez?

El tiempo estimado de recuperación para Santiago Giménez es de ocho semanas, por lo que permanecería fuera de actividad alrededor de dos meses.

La lesión impedirá que el delantero participe en la pretemporada del Milan, donde estaba previsto que iniciara la preparación para la campaña 2026-27 una vez concluida su participación en el Mundial 2026.

Un nuevo contratiempo para el delantero mexicano

El Mundial 2026 representaba una oportunidad importante para Santiago Giménez, quien llegó al torneo después de una temporada marcada por problemas físicos que limitaron su continuidad con el Milan.

Frente a Inglaterra, el atacante ingresó de cambio en la segunda parte en sustitución de Gilberto Mora y disputó cerca de 30 minutos. Sin embargo, tuvo poca participación en ataque y su actuación terminó de forma prematura por la lesión.

Ahora, el delantero iniciará su proceso de rehabilitación con el objetivo de regresar en óptimas condiciones para reincorporarse al Milán y comenzar el nuevo ciclo con la selección de México.

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