Harry Kane, Bellingham y Tuchel destacan triunfo sobre México: “A pesar de tener todo en contra”

Inglaterra celebró con intensidad su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 tras imponerse 2-3 a la selección de México en un partido lleno de emociones en el Estadio Azteca. Al finalizar el encuentro, Harry Kane, Jude Bellingham y el técnico Thomas Tuchel coincidieron en destacar el carácter, la resiliencia y la capacidad del equipo para superar la adversidad y sellar su boleto a la siguiente ronda.

Harry Kane destaca la reacción de Inglaterra ante México

El delantero y capitán de Inglaterra, Harry Kane, calificó como “un partido de locos” la victoria por 2-3 sobre la selección de México, resultado que selló el pase de los Tres Leones a los cuartos de final del Mundial 2026.

El atacante reconoció que el encuentro estuvo lleno de dificultades, pero aseguró que el equipo encontró la manera de salir adelante pese a las adversidades vividas en el Estadio Azteca.

“Fue un partido de locos. Tuvimos que luchar y encontrar la forma de ganar. Solo he podido cantar, no puedo hablar. A pesar de tener todo en contra, encontramos la forma de conseguirlo”, dijo Harry Kane, totalmente afónico.

Kane cuestiona el penal marcado a favor de México

Además de celebrar la clasificación, Harry Kane expresó su desacuerdo con la decisión arbitral que derivó en un penal para la selección de México, luego de una jugada en la que disputó el balón con Brian Gutiérrez.

El delantero convirtió un penal durante el encuentro para llegar a seis goles en el Mundial 2026 y alcanzar 14 anotaciones en Copas del Mundo, igualando la cifra del alemán Gerd Müller.

“Creo que llegué antes al balón. El árbitro pitó mucho en nuestra contra, aunque al final no importó, así que estoy contento”, dijo Kane que calificó como “un apoyo increíble, asombroso”, el ánimo que recibió el equipo de sus aficionados.

The Bellingham and Kane show ?#FIFAWorldCup pic.twitter.com/mj3dqZeUTr — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 6, 2026

Jude Bellingham resalta el carácter de Inglaterra

Uno de los grandes protagonistas del partido fue Jude Bellingham, autor de un doblete en apenas dos minutos, quien aseguró que la clasificación conseguida en el Estadio Azteca será uno de los momentos más importantes de su carrera.

El mediocampista destacó el nivel de la selección de México y la capacidad de reacción de Inglaterra, que disputó más de 40 minutos con un futbolista menos tras la expulsión de Jarell Quansah.

Para Bellingham, el triunfo por 2-3 representó “una prueba de carácter absoluto” por las condiciones en las que se desarrolló el encuentro.

??????? England have qualified for the Quarter-finals!#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 6, 2026

Thomas Tuchel elogia la fortaleza de sus jugadores

El entrenador Thomas Tuchel también reconoció el esfuerzo realizado por sus futbolistas para conseguir el boleto a los cuartos de final del Mundial 2026.

“La fe inquebrantable” de los jugadores de la selección de Inglaterra fue uno de los aspectos que más destacó el estratega alemán después de superar un partido marcado por la presión del rival, la expulsión de un jugador y las complicadas condiciones del terreno de juego.

El seleccionador admitió que Inglaterra enfrentó una “intensa presión” en el Estadio Azteca, ubicado a 2,240 metros sobre el nivel del mar, además de las fuertes lluvias que retrasaron el inicio del compromiso.

“El desgaste de los chicos fue enorme y ahora debemos pensar en recuperarnos”, expresó el técnico alemán en referencia al duelo de cuartos de final que disputarán el 11 de julio frente a Noruega en Miami.

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