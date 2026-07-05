Haaland guia a Noruega a una histórica eliminación de Brasil del Mundial 2026

Historia pura. De la mano de un imparable Erling Haaland, la selección de Noruega eliminó este domingo a la pentacampeona Brasil por 1-2 en los octavos de final del Mundial 2026, sellando la temprana despedida de Vinicius Junior, Neymar y compañía, dirigidos por Carlo Ancelotti.

Haaland marcó el 0-1 a los 79 minutos cuando, tras aprovechar un centro perfecto desde la izquierda por parte del joven Andreas Schjelderup, se anticipó a Gabriel Magalhaes al borde del área chica para vencer el arco de Alisson Becker.

Haaland beats Gabriel with the header to put Norway in front first ? pic.twitter.com/NRjJoPpFBv — FOX Sports (@FOXSports) July 5, 2026

A los 89 minutos, luego de que los sudamericanos se lanzaran al ataque en busca de la igualdad, nuevamente el implacable goleador del Manchester City se vistió de verdugo con un zurdazo rastrero desde el borde del área grande, liquidando a la Canarinha.

Haaland llegó a los siete goles en el Mundial para igualar la estadística cosechada por Lionel Messi y Kylian Mbappé.

ERLING HAALAND IS BRILLIANT TO BAG HIS BRACE AND PUT NORWAY UP 2-0 ?? pic.twitter.com/QA4bZE5DCe — FOX Sports (@FOXSports) July 5, 2026

De nada sirvió un gol de descuento por parte de Neymar a los 90+9′, cuando intercambió un penal por el tanto del descuento. El perenne candidato a quedarse con cada Mundial se quedó fuera anticipadamente y sorprendidos por el carácter del seleccionado dirigido por Ståle Solbakken.

NEYMAR GOAL ??



He converts the pen and has words for Norway keeper Ørjan Nyland. pic.twitter.com/OeVhyD9oDt — FOX Sports (@FOXSports) July 5, 2026

Brasil, desconocida

Más allá de la estrategia elegida por el italiano Ancelotti para enfrentar este cruce, la derrota de Brasil pudiera explicarse con el abrumador dato estadístico de la posesión de pelota: Noruega sostuvo la tenencia el 66% del tiempo, desdoblando a su rival en pases.

La postura de los brasileños fue conservadora, alejada de su histórico estilo de juego, y recurriendo poco a la habilidad individual de Vinícius, quien venía siendo clave en la competencia.

A eso se le suma un penal dorado que desperdició Bruno Guimaraes sobre el final del primer tiempo, lo que habría significando una gran solución para el Scratch. Mérito también para el arquero Ørjan Nyland, quien leyó el remate con facilidad.

La ausencia de la alternativa de Raphinha también se notó. Ancelotti apostó por utilizar al joven Rayan, quien no pudo causar mayor desequilibrio. Endrick, por su parte, jugó el último tramo del encuentro pero dejó un mal sabor de boca al perder una oportunidad muy clara de contragolpe apenas un minuto después de ingresar al terreno de juego.

Por eso hay una justificación del triunfo noruego desde la justicia. La victoria de los ‘vikingos’ fue una sorpresa por el resultado, pero no por el desarrollo del compromiso.

Brasil mantiene su sequía en campeonatos mundiales desde que ganara la edición de Corea-Japón en 2002. Desde entonces solo llegó a semifinales en 2014, y tras la caída en Nueva York, se quedó fuera en octavos de final por primera vez desde Italia 1990.

Noruega enfrentará al vencedor de la llave entre México e Inglaterra el próximo sábado 11 de julio.

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