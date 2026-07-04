Canadá se despide el Mundial de 2026 al ser derrotada por Marruecos

Iniciaron los octavos de final del Mundial de 2026. El primer duelo se desarrolló en el Estadio Houston. Marruecos venció 0-3 a Canadá con un doblete de Azzedine Ounahi y otro tanto de Soufiane Rahimi. Se marcha el primer anfitrión de esta Copa del Mundo.

En el Estadio Houston inició esta segunda fase eliminatoria. El duelo entre canadienses y marroquíes fue bastante parejo. En el primer tiempo, ninguna selección pudo hacerse daño. Maxime Crépeau y Yassine Bounou se mantuvieron firmes en sus arcos.

El primer gol del partido llegaría en la segunda mitad del encuentro. Solo habían pasado cinco minutos del complemento y Marruecos demostró tener buenas jugadas de laboratorio.

Achraf Hakimi se dispuso a cobrar un tiro libre cerca del costado derecho. Cuando se pensaba que el lateral del PSG centraría al área, una jugada preparada dejó completamente solo al borde del área a Azzedine Ounahi. Con una buena definiciónn de pierna derecha, el mediocampista marroquí puso el 0-1 en el marcador.

Morocco captain Achraf Hakimi sets it up, Azzedine Ounahi finishes it beautifully ?? pic.twitter.com/YjqkrJOawu — FOX Sports (@FOXSports) July 4, 2026

Ya con la urgencia en el partido, Canadá tuvo un par de avances que generaron algo de peligro sobre el arco de Yassine Bounou. Sin embargo, el guardameta se mantuvo firme bajo los tres palos y realizó hasta tres atajadas antes de los diez minutos finales del partido.

La necesidad canadiense les dejó espacios en el fondo. Estos espacios fueron muy bien aprovechados por las transiciones rápidas de Marruecos. La velocidad de Brahim Díaz complicó a la defensa canadiense que debía defender en retroceso. Cuando parecía que la jugada perdía fuerza dentro del área, el futbolista del Real Madrid le dejó un balón servido a Azzedine Ounahi.

Canada's manager Jesse Marsch looks on as his side goes down 0-2 pic.twitter.com/2vYyPFE9Q2 — FOX Sports (@FOXSports) July 4, 2026

Azzedine Ounahi mostró una muy buena efectividad de cara al arco. El futbolista del Girona intentó dos remates en el partido y marcó los dos goles de Marruecos.

The Moroccan supporters in Casablanca were HYPE seeing their nation double its lead ?? pic.twitter.com/xxWil4yVcV — FOX Sports (@FOXSports) July 4, 2026

Ya con Canadá entregada al ataque (en varias ocasiones el arquero salió de su portería a cabecear), Marruecos adornó un resultado con una diferencia mas abultada. Nuevamente de contraataque y con otra asistencia de Brahim Díaz, Soufiane Rahimi marcó el 0-3 definitivo.

Rahimi with the cherry on top and Morocco is FLYING into the Quarterfinals ?? pic.twitter.com/CWfQXWIYB3 — FOX Sports (@FOXSports) July 4, 2026

El camino de Marruecos en la Copa del Mundo sigue con paso firme. El conjunto africano igualó 1-1 con Brasil en la primera jornada; vencieron 0-1 a marruecos en el segundo partido de la fase de grupos; vencieron 4-2 a Haití y vencieron en penales a Países Bajos por los dieciseisavos de final.

Datos detallados del partido entre Marruecos y Canadá

Sigue leyendo:

– Curiosidades de Cabo Verde, la selección que hizo historia en el Mundial de 2026

– Lionel Messi tuvo muchas peticiones especiales tras el partido con Cabo Verde

– Paraguay, una selección invicta en Mundiales en tandas de penales

– Messi sigue liderando la tabla de goleadores del Mundial de 2026