Paraguay, una selección invicta en Mundiales en tandas de penales

Por los dieciseisavos de final del Mundial de 2026, Paraguay superó a Alemania en la tanda de penales. El conjunto sudamericano logró sacar el partido adelante desde el punto penal. La selección guaraní es invencible desde los once pasos.

Al minuto 42 de partido, Julio Enciso adelantó a los sudamericanos. Este gol complicó más de la cuenta al conjunto alemán. Sin embargo, a 9 minutos del segundo tiempo, Kai Havertz puso la igualdad en el marcador.

Esta igualdad se mantuvo hasta el final del tiempo reglamentario. En el tiempo extra Alemania tuvo algunas situaciones claras de gol, pero la paridad se mantuvo hasta el final. En los penales se definió el partido.

Jonathan Tah, Nick Woltamade y Kai Havertz fallaron por parte del conjunto alemán. Paraguay también falló Antonio Sanabria y Fabián Balbuena, pero los tantos de José Canales, Matías Galarza, Gustavo Gómez y Maurício le dio la victoria 3-4 a los guaraníes.

Paraguay y los penales en Mundiales

La selección paraguaya ya afrontó una tanda de penales y, curiosamente, fue en su último Mundial. En la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, el conjunto guaraní se enfrentó a Japón en los octavos de final.

Paraguay y Japón igualaron 0-0 después del tiempo reglamentario y el tiempo extra. En aquella tanda de penales el conjunto sudamericano convirtió todos sus tiros: Edgar Barreto, Lucas Barrios, Cristian Riveros, Nelson Haedo Valdez y Óscar “Tacuara” Cardozo. Aquella tanda de penales finalizó 5-3.

En los cuartos de final, Paraguay cayó contra España. En este encuentro, Justo Villar e Iker Casillas taparon penales. Sin embargo, David Villa anotó el gol de la victoria al minuto 84. España ganó 1-0.

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