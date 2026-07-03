México vs. Inglaterra: posible cambio de horario en el duelo de El Tri por los octavos del Mundial 2026

La selección mexicana se enfrentará a Inglaterra por los octavos de final del Mundial de 2026. Este duelo se desarrollará este domingo 5 de julio. Sin embargo, varios reportes aseguran que habrá un ajuste en el horario del encuentro.

Inicialmente, el partido entre Inglaterra y México está pautado para las 20:00 horas ET y las 17:00 horas PT de Estados Unidos. Pero ahora el juego sería adelantado para 14:00 ET horas y las 11:00 horas PT de Estados Unidos.

?El México vs Inglaterra se jugará a las 12 pm. Cambio de horario ya aprobado ? — Alberto Lati (@albertolati) July 3, 2026

Entre los argumentos de este ajuste se destaca el pronóstico de tormentas eléctricas durante las horas de la tarde en Ciudad de México. La hora inicial del encuentro coincidiría con este fenómeno metereológico.

?MUCHA ATENCIÓN



Por tormenta eléctrica, se jugará el México vs Inglaterra el domingo a las 12:00 PM? pic.twitter.com/lBSAD4MnXy — Claro Sports (@ClaroSports) July 3, 2026

En este sentido, por razones preventivas, el ente organizador del torneo habría tomado la decisión de adelantar el horario de este encuentro. Esta decisión seria tomada con la intención de garantizar la seguridad de los jugadores, aficionados y trabajadores presentes en el Estadio Ciudad de México.

? ¡CAMBIARÍA EL HORARIO DE MÉXICO VS. INGLATERRA! ? @guzmanjuegue nos habla del reajuste al reloj para el encuentro de octavos de final de #LaCopaxFSMX en el Estadio Ciudad de México #FOXGolMéxico pic.twitter.com/MV1avCKbFm — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 3, 2026

Interrupciones en el Mundial de 2026

Las condiciones climáticas han afectado un par de partido de la Copa del Mundo de 2026. El primero de ellos fue el duelo entre Francia e Irak por la fase de grupos. Este duelo, desarrollado en Filadelfia, se retrasó por la caída de rayos cerca del estadio. El duelo se retrasó más de dos horas.

??? ¡PARTIDO SUSPENDIDO POR CONDICIONES METEOROLÓGICAS!



La lluvia se hizo presente en Filadelfia y fue detenido el Francia ?? vs. Irak ??



? Sigue toda la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por Telemundo y Peacock #MundialTelemundo #FIFAWorldCup #Somos26? pic.twitter.com/8mvEMMJGmg — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 22, 2026

El otro duelo tuvo a México como protagonista. El 30 de junio, por los octavos de final, el partido entre El Tri y Ecuador se retrasó por riesgos de tormenta eléctrica en el Estadio Ciudad de México. El protocolo fue activado y el partido pudo iniciarse con algo de retraso.

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