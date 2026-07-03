Álex Aguinaga criticó fuertemente el partido de Ecuador ante México en el Mundial

La selección de Ecuador fue una de las grandes decepciones del Mundial de 2026. El conjunto de Sebastián Beccacece fue eliminado en los dieciseisavos de final por la selección de México. Álex Aguinaga cuestionó el nivel mostrado por los futbolistas ecuatorianos.

En líneas generales, La Tri no tuvo un buen Mundial. El conjunto sudamericano cayó contra Costa de Marfil, empató con Curazao y venció a Alemania en la fase de grupos. Pero en los dieciseisavos de final fueron expuestos por una selección mexicana muy bien trabajada.

“Y del otro lado, bueno, pues obviamente, a ver, la verdad es un México que te emociona. Porque ese ritmo que le pusieron parecía un equipo Europa contra un equipo de segunda división”, dijo Aguinaga en unas declaraciones recopiladas por Fox Sports.

??2-0?? "El primer tiempo de México, el mejor en la era de Aguirre": @dtAlex_Aguinaga.



Analizó la estrategia de Ecuador, misma que al punto de vista de Aguinaga no funcionó.#FOX26 ? pic.twitter.com/99kHqmp9T8 — FOX (@somos_FOX) July 1, 2026

Ecuador, en el papel, era la selección favorita en la serie. El conjunto sudamericano tenía la presencia de futbolistas que disputaron la final de la UEFA Champions League y varios jugadores que militan en equipos importantes de Europa. Pero Álex Aguinaga considera que nunca hubo un entendimiento con los planteamientos de Beccacece.

“Bueno, la estrategia táctica del entrenador dio con el traste a todos. Exhibió a muchos jugadores, y después, bueno, los niveles bajos de algunos“, agregó.

Álex Aguinaga puntualizó en el rendimiento de varios jugadores de la selección ecuatoriana. Sin distinción, Aguinaga señaló a jugadores del sector defensivo y del sector ofensivo. Esta selección solo marcó gol en un partido del Mundial y recibió anotaciones en tres de los cuatro partidos.

“Para mí tenía que sacar ocho jugadores para el segundo tiempo… Enner perdido con Gonzalo Plata, la mitad de la cancha sin intensidad, Moisés muy abajo de su nivel. Vite, pues obviamente lo tuvieron correteando para todo lado. Le seguía el número a los jugadores mexicanos. Pacho no anduvo en su nivel. Y bueno, Alan Franco, que fue el más exhibido en este equipo ecuatoriano”, explicó el exfutbolista.

Así marcha el Mundial 2026

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