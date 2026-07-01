Sebastián Beccacece abandona a la selección de Ecuador después de la derrota con México

La selección mexicana venció con autoridad a Ecuador por 2-0. El Estadio Azteca fue el gran fortín del conjunto de Javier Aguirre. Para Ecuador fue un gran fracaso. Quedar fuera en dieciseisavos hizo que Sebastián Beccacece diera un paso al costado del banquillo ecuatoriano.

En el papel, la selección de Ecuador debía ser uno de los rivales de mayor cuidado en el Mundial de 2026. Se esperaba que fuese un torneo histórico para La Tri, pero chocaron de frente con el buen bloque defensivo de México.

“No pudimos cumplir con la hazaña que prometimos, que era la de hacer nuestro mejor Mundial, y, por eso, obviamente, por la responsabilidad que conllevo, mi contrato finalizaba una vez que terminaba el Mundial, y el Mundial terminó para Ecuador”, dijo Beccacece.

"HOY TOCA DESPEDIRME DE UNA FAMILIA HERMOSA"



Sebastián Beccacece confirmó en EXCLUSIVA con DSPORTS que dejó de ser el DT de Ecuador.@posso_sports#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/WKN5JcB58g — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026

Ecuador finalizó en el segundo puesto la eliminatorias sudamericanas. El conjunto de la mitad del mundo tenía expectativas muy altas para este Mundial. Pero de principio a fin, Ecuador solo dejaba muchas dudas en sus partidos.

“Hoy es un día y una noche triste para todo el pueblo ecuatoriano porque había despertado una gran ilusión y una gran expectativa por lo hecho a lo largo de este tiempo que llevamos juntos“, agregó.

Ecuador inició su participación en la Copa del Mundo con una derrota 1-0 con Costa de Marfil. En la segunda jornada no pudieron pasar del empate 0-0 contra Curazao. Hubo síntomas de mejoría con la victoria 2-1 ante Alemania, pero el bloque defensivo mexicano fue un obstáculo que no pudieron superar. Ecuador finaliza su participación en el Mundial marcando goles solo en un partido.

??? Así fue la despedida de Sebastián Beccacece de 'La Tri':pic.twitter.com/oneBsF1fdz — Samuel Vargas (@SVargasOK) July 1, 2026

Sebastián Beccacece en La Tri

El joven estratega nacido en Rosario finaliza su participación con La Tri después de 24 partidos dirigidos. Sebastián Becaccece deja un balance de 9 victorias, 12 empates y solo 3 derrotas. Sin embargo, un par de esas derrotas llegaron en la Copa del Mundo de 2026.

Becaccece no perdía un partido con Ecuador desde el 1-0 contra Brasil en septiembre de 2024. La Tri, antes del Mundial, tenia 19 partidos seguidos sin perder. El gran problema de esta selección fue la dificultad de sus delanteros y mediocampo ofensivo al momento de concretar las jugadas de gol.

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