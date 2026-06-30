Desde Ecuador critican los problemas de logística antes del partido contra México

La selección de Ecuador se enfrentará a México por los dieciseisavos de final del Mundial de 2026. Sin embargo, La Tri llega a este compromiso con algunos problemas. Los vuelos tuvieron retrasos y esto enfadó a Sebastián Beccacece, seleccionador del conjunto sudamericano.

La selección mexicana y Ecuador se enfrentarán este martes 30 de junio. Este duelo se desarrollará en el Estadio Ciudad de México, también conocido como el Estadio Azteca. Los sudamericanos tienen menos de 24 horas en territorio mexicano. Esto habría ocurrido por retrasos en el vuelo.

“Estamos demorados tres horas más de lo que estaba establecido. No sabemos bien por qué; teníamos previsto llegar a las seis de la tarde, hora de México. Todavía mis jugadores no llegan, están por llegar en cinco minutos. Terminó siendo un vuelo de nueve horas”, dijo el seleccionador de Ecuador.

ECUADOR LLEGA CANSADO A LA CDMX ?



El entrenador de Ecuador dijo que su traslado se alargó más de lo normal ? pic.twitter.com/EJIoUx3gWW — ESPN.com.mx (@ESPNmx) June 30, 2026

Sebastián Beccacece resaltó que esto no le había ocurrido durante sus tres partidos previos del Mundial de 2026. Esto puede leerse como una insinuación a los “juegos extradeportivos” para darle ventaja al local. A pesar de ello, Beccacece no usa esto como excusa antes del compromiso.

“Llegamos hoy, lo afrontamos, competimos, jugamos, no ponemos queja; este equipo tiene mucho amor por lo que hace. Respecto a la altitud, tendremos que sacar fuerzas y redoblar esfuerzos para cumplir el sueño”, agregó.

Horario y transmisión en Estados Unidos del partido entre México y Ecuador

Horario en Estados Unidos: 21:00 horas ET y 18:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

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