Javier Aguirre intenta quitarse presión y pone a Ecuador al nivel de Argentina y Brasil

A un día del duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026, Javier Aguirre optó por repartir la presión y llenó de elogios a Ecuador, al asegurar que su crecimiento lo ha colocado al nivel de potencias sudamericanas como Argentina, Brasil y Colombia.

El entrenador de la selección de México dejó claro que el conjunto dirigido por Sebastián Beccacece será uno de los desafíos más exigentes que ha enfrentado su equipo en la Copa del Mundo y pidió un partido prácticamente perfecto para avanzar a los octavos de final.

Javier Aguirre asegura que Ecuador ya está entre las potencias de Sudamérica

Durante la conferencia previa al encuentro, Javier Aguirre destacó la evolución que ha tenido Ecuador en los últimos años, tanto por los resultados obtenidos como por la calidad de futbolistas que exporta a las principales ligas del mundo.

“Ecuador ha crecido muchísimo. Estaba por debajo de los de siempre, Uruguay, Argentina y Brasil, pero ahora Ecuador alcanzó, junto con Colombia, ese nivel. Tiene muchos jugadores fuera de su liga, es un rival de mucho respeto, ha crecido en su área y a nivel mundial con esa exportación de jugadores”, aseguró el estratega mexicano.

Las palabras del técnico llegan después de que el conjunto ecuatoriano finalizó en el segundo lugar de las eliminatorias de Conmebol y sorprendió al derrotar a Alemania durante la fase de grupos del Mundial 2026.

¡Mañana todos #SomosMéxico! ??



Nuestro DT sabe lo que pesa nuestra afición y lo importante que es su apoyo, Incondicionales. ¡Sigamos vibrando juntos! ???



¡Qué México se pinte de verde! ? pic.twitter.com/99IZjliYGd — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 30, 2026

El técnico de México anticipa un partido muy complicado

Para Javier Aguirre, el duelo en el estadio Azteca será una prueba de alta exigencia debido al estilo de juego que caracteriza a Ecuador.

“Espero un Ecuador muy intenso, con una presión muy alta. Combativos en el mano a mano. Espero un juego muy cerrado, de muchos duelos individuales. Le ganaron a Alemania y eso dice todo, por lo que vamos a tener que estar muy alertas para imponer nuestro estilo y llevarnos el triunfo”, explicó.

El entrenador también destacó el trabajo de Sebastián Beccacece, a quien considera uno de los técnicos más competitivos del torneo.

“Ecuador tienen un equipo que te permite jugar muy poco en su campo, es de los mejores de los 48 de este Mundial. Es un equipo intenso y valiente como su entrenador. A Beccacece lo conozco de España, plantea los partidos muy bien, va a ser un reto muy bonito”, puntualizó.

Aguirre pide un partido casi perfecto para seguir con vida

El estratega mexicano reconoció que la selección de México deberá ofrecer una actuación sin errores para mantenerse con vida en el Mundial 2026.

“Tenemos de todo, menos ansiedad o nerviosismo, al contrario. Debemos hacer un partido casi perfecto para mantenernos en el Mundial. Espero que estemos bien en bloque medio y bajo, ser contundentes para estar bien”, apuntó.

La juventud de la selección de México convence al Vasco Aguirre

Más allá del reto que representa enfrentar a Ecuador, Javier Aguirre aseguró sentirse respaldado por la personalidad que ha encontrado en su plantel, al que considera preparado para competir bajo presión.

“Es sorprendente la madurez que me han mostrado estos chicos, me contagian, tengo 67 años y diría que podría ser el abuelo de muchos de ellos. Son chavos que no le tienen miedo a nada, al éxito ni a lo que pueden lograr y eso te contagia. Yo los dejo que sueñen y se entreguen“, concluyó.

La selección de México buscará este martes su boleto a los octavos de final del Mundial 2026 frente a un Ecuador que llega fortalecido tras una destacada fase de grupos y con el reconocimiento del propio Javier Aguirre, quien no dudó en colocarlo entre las selecciones más competitivas del continente.

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