Brasil superó con sufrimiento a Japón para meterse en octavos de final

Brasil evitó una eliminación prematura en el Mundial 2026 con una remontada agónica ante Japón y aseguró su presencia en los octavos de final tras imponerse 2-1 en Houston, en un encuentro que dejó más dudas que certezas para el equipo dirigido por Carlo Ancelotti.

La clasificación llegó recién en el tiempo añadido y después de una actuación irregular que obligó a la Canarinha a reaccionar cuando ya parecía encaminada a disputar una prórroga. El gol decisivo fue obra de Gabriel Martinelli en el minuto 96, en una noche marcada por el sufrimiento brasileño y por una selección japonesa que estuvo cerca de firmar uno de los resultados más importantes de su historia.

Con este resultado, Brasil avanzó de ronda y espera rival entre Noruega y Costa de Marfil.

Desde el inicio del partido, el contexto era de máxima tensión. Japón llegaba invicto tras empatar con Países Bajos y Suecia y vencer con autoridad a Túnez, mientras que Brasil asumía el control del balón sin encontrar profundidad ni velocidad para transformar ese dominio en ocasiones claras.

Durante buena parte del primer tiempo, el conjunto sudamericano movió la pelota sin generar daño real. Apenas un remate lejano de Matheus Cunha exigió al arquero Suzuki, que respondió enviando el balón al córner.

El equipo asiático sostuvo el orden defensivo, esperó errores y encontró el momento exacto para golpear. A los 29 minutos, una pérdida de Danilo en salida abrió el escenario ideal para Kaishu Sano, que recuperó en campo rival, avanzó hasta la frontal y definió con un disparo raso imposible para Alisson.

A giveaway from Brazil in the midfield and Japan capitalizes ?? pic.twitter.com/KUm2U7e3bL — FOX Sports (@FOXSports) June 29, 2026

El 1-0 cambió por completo el desarrollo del encuentro. Brasil perdió confianza, redujo aún más el ritmo y permitió que Japón administrara largos tramos de posesión.

La reacción llegó desde el banco y terminó en el último suspiro

Ancelotti modificó piezas durante el descanso y decidió ingresar a Endrick por Lucas Paquetá para buscar una respuesta más agresiva.

Brasil adelantó líneas, aumentó el volumen de centros y comenzó a instalarse cerca del área japonesa. Antes del empate, Suzuki volvió a intervenir ante Bruno Guimarães y Tomiyasu evitó un gol despejando sobre la línea.

La igualdad llegó en el minuto 55. Gabriel envió un centro al segundo poste y Casemiro apareció para conectar de cabeza y devolver al partido al conjunto brasileño.

Casemiro draws Brazil back on level terms ?? pic.twitter.com/oawJhAZ9Z8 — FOX Sports (@FOXSports) June 29, 2026

Con el marcador empatado, Brasil tuvo sus mejores minutos. Vinicius protagonizó una acción individual que terminó con un remate al poste tras otra intervención del arquero japonés.

Más tarde, Ancelotti tomó otra decisión importante: eligió a Martinelli antes que a Neymar, quien permaneció los noventa minutos en el banco.

En el sexto minuto del agregado, Bruno Guimarães encontró espacio para asistir a Martinelli dentro del área. El extremo definió, Suzuki alcanzó a rozar el balón y el disparo terminó entrando tras tocar el poste.

BRAZIL TAKES THE LEAD LATE IN STOPPAGE TIME ??



Absolutely clutch from Gabriel Martinelli! pic.twitter.com/gdN7ns8tLA — FOX Sports (@FOXSports) June 29, 2026

La diferencia fue mínima. Suficiente para mantener con vida a Brasil y suficiente también para dejar a Japón fuera del torneo después de haber estado muy cerca de completar una de las grandes sorpresas del Mundial.

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