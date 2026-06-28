Orlando Mosquera se disculpa con panameños tras la eliminación del Mundial 2026: “Intentamos todo”

El guardameta Orlando Mosquera rompió el silencio tras la eliminación de Panamá en el Mundial 2026 y ofreció disculpas a la afición por el desempeño del equipo, que cerró su participación sin puntos y sin goles anotados en la fase de grupos.

Visiblemente afectado al finalizar el encuentro, el arquero canalero reconoció que el plantel hizo todo lo posible para competir, aunque no logró cumplir con las expectativas generadas antes del torneo.

Mosquera ofrece disculpas a la afición panameña

Con la voz entrecortada, Orlando Mosquera envió un mensaje a los aficionados que acompañaron a la selección durante la Copa del Mundo.

“Una disculpa a todo el país que creyó en este grupo. Intentamos todo para darle la alegría al país, pero lastimosamente no se ha podido”, afirmó el guardameta.

El portero, de 31 años, asumió la responsabilidad por el resultado deportivo y agradeció el respaldo que recibió el equipo a lo largo de la competencia.

La presión del rival complicó el partido

Mosquera explicó que uno de los factores que marcó el desarrollo del encuentro fue la intensidad con la que el rival presionó la salida del balón, situación que dificultó el funcionamiento del conjunto panameño.

“Fue difícil para nosotros salir de atrás por la presión que ejercían ellos, pero intentamos. Fue un grupo que no se cansó de intentar y, lastimosamente, hemos terminado el torneo de una mala forma”, señaló.

Pese a las dificultades, el arquero destacó la actitud del plantel durante los 90 minutos y aseguró que el equipo nunca dejó de buscar una reacción.

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La selección inglesa se impuso a Panamá y aseguraron el primer lugar ?



Jude Bellingham y Harry Kane marcaron los goles del triunfo ???



¿Podrán llegar a la final y disputar el título? ?



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Panamá ya piensa en el futuro

A pesar de la eliminación, el futbolista del Al-Fayha FC se mostró optimista sobre el futuro de la selección y confía en que el proceso permitirá obtener mejores resultados en las próximas competencias.

“Seguiremos trabajando. Estoy seguro de que la victoria llegará pronto, porque en la vida y en el fútbol siempre hay una revancha”, concluyó.

Panamá se despide del Mundial 2026

La participación de Panamá en el Mundial 2026 terminó en la fase de grupos, donde acumuló tres derrotas, no logró sumar puntos y finalizó el torneo sin marcar goles.

Aunque el desenlace fue adverso, las palabras de Orlando Mosquera reflejaron el sentir de un plantel que reconoció la deuda con su afición y que ahora buscará aprovechar esta experiencia para encarar los próximos desafíos internacionales.

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