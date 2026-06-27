Así quedó el Grupo G del Mundial 2026: Bélgica avanza como líder, Egipto clasifica e Irán espera un milagro

El Grupo G del Mundial 2026 quedó completamente definido tras una última jornada llena de movimientos en la tabla. Bélgica cumplió con la obligación de ganar, goleó 5-1 a Nueva Zelanda y se quedó con el liderato del sector, mientras Egipto aseguró el segundo boleto a los dieciseisavos de final.

La otra cara de la moneda fue Irán, que terminó tercero con 3 puntos y ahora deberá esperar el desenlace de los demás grupos para saber si logra avanzar como uno de los mejores terceros del torneo.

Bélgica reaccionó a tiempo y terminó en la cima del Grupo G

Después de empatar en sus dos primeras presentaciones, Bélgica llegó a la última jornada sin margen de error. El conjunto dirigido por Rudi García respondió con su mejor actuación del campeonato y goleó con autoridad a Nueva Zelanda.

El doblete de Leandro Trossard, además de los tantos de Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Alexis Saelemaekers, permitieron a los Diablos Rojos sumar 5 puntos y quedarse con el primer lugar gracias a una mejor diferencia de goles respecto a Egipto.

Aunque durante algunos minutos las noticias provenientes del otro partido modificaban el panorama del grupo, Bélgica evitó depender de terceros al resolver por sí misma su clasificación.

¡UN TRIUNFO POR LA CIMA!



Bélgica goleó a Nueva Zelanda y terminó como líder del Grupo G.



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Egipto consigue el segundo boleto a los dieciseisavos

El empate conseguido por Egipto le permitió finalizar también con 5 unidades, suficientes para avanzar como segundo lugar del grupo.

Ahora, el conjunto africano tendrá una complicada prueba en los dieciseisavos de final, donde enfrentará a Australia el próximo 3 de julio en Dallas.

Irán mantiene la esperanza de avanzar

Con 3 puntos, Irán concluyó en la tercera posición del Grupo G, pero su participación en el Mundial 2026 todavía no ha terminado oficialmente.

El combinado asiático deberá esperar los resultados del resto de los grupos para conocer si su puntaje le alcanza para clasificarse entre los ocho mejores terceros y seguir con vida en la competencia.

Nueva Zelanda se despide sin poder competir por la clasificación

La goleada sufrida ante Bélgica puso fin al camino de Nueva Zelanda en la fase de grupos.

El conjunto oceánico nunca logró contener el dominio belga y cerró su participación sin opciones de acceder a la fase eliminatoria.

Así terminó el Grupo G del Mundial 2026

La clasificación final del sector quedó de la siguiente manera:

Bélgica | 5 puntos Egipto | 5 puntos Irán | 3 puntos Nueva Zelanda | Eliminada

A final look at Group G ?#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026

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