Cabo Verde consigue histórica clasificación a dieciseisavos de final del Mundial 2026 para medirse a Argentina

Tras empatar 0-0 contra Arabia Saudita este viernes, la selección de Cabo Verde logró una histórica clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como segunda del grupo H, dando la sorpresa sobre la dos veces campeona Uruguay y una de las sorpresas de la edición de 2022 como lo es el seleccionado árabe.

La gesta se da gracias a tres empates, pero marcada por la derrota de los uruguayos a manos de España en Guadalajara, cuando incluso un empate les hubiera alcanzado para clasificar.

El equipo africano enfrentará a la selección de Argentina, vigente campeona del mundo, en la siguiente ronda.

La selección caboverdiana afrontó el encuentro en Houston con un contexto particular: necesitaba sumar y seguir de cerca lo que ocurriera simultáneamente entre España y Uruguay. Mientras Arabia Saudita estaba obligada a ganar para mantenerse con opciones, el conjunto africano apostó por un planteamiento ordenado, sin apresurar ataques y priorizando el equilibrio defensivo.

El partido tuvo pocas ocasiones claras y estuvo marcado por la tensión de los resultados paralelos. Incluso una lesión de Hassan Al-Tambakti obligó a detener el juego durante la primera mitad. La noticia del gol español ante Uruguay comenzó a modificar el escenario y mantuvo vivo el objetivo de Cabo Verde.

En el complemento, el equipo africano estuvo más cerca del triunfo. Laros Duarte desperdició un mano a mano en el minuto 75 y más tarde Pina intentó desde fuera del área, aunque se encontró con la defensa saudita. Ya en el cierre, Garry Rodrigues tuvo la última oportunidad con una volea que no encontró destino de gol.

?#FIFAWorldCup Rival confirmado para el duelo de dieciseisavos de final ?



?? Argentina enfrentará a Cabo Verde el próximo viernes 3 de julio desde las 19 en Miami. ?? pic.twitter.com/Oq7bCYva5O — ?? Selección Argentina ??? (@Argentina) June 27, 2026

El empate se mantuvo hasta el final y, apenas segundos después del pitazo en Houston, se confirmó la victoria de España sobre Uruguay. Entonces comenzó la celebración de Cabo Verde, que con una población cercana al medio millón de habitantes consiguió una de las clasificaciones más inesperadas del torneo y ahora tendrá como siguiente desafío un cruce frente a la Argentina de Lionel Messi.

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