Confirman fallecimiento de un jugador juvenil de la Vinotinto en zona de desastre de Venezuela

La búsqueda que durante horas movilizó a familiares, vecinos, periodistas deportivos y compañeros de equipo terminó con una noticia devastadora. Yimvert Berroterán, futbolista venezolano de 18 años que había sido reportado como desaparecido tras los terremotos ocurridos en Venezuela, fue encontrado sin vida entre los escombros del edificio donde residía.

El joven permanecía desaparecido desde el miércoles 24 de junio, día en que se registraron dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron distintas zonas del país. Entre las áreas más golpeadas estuvo el sector Los Corales, en La Guaira, lugar donde había sido visto por última vez.

En medio de la emergencia comenzaron a circular imágenes y llamados relacionados con personas desaparecidas, entre ellas varios futbolistas. Uno de esos nombres fue el de Berroterán.

La Federación Venezolana de Fútbol había difundido una publicación en redes sociales solicitando colaboración para localizarlo. “Su familia necesita cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero. Si lo has visto o sabes algo, por favor comunícate de inmediato…”, señaló el organismo junto con fotografías del jugador.

Con el paso de las horas comenzaron a aparecer reportes de periodistas deportivos y personas cercanas al entorno del futbolista que indicaban que seguía con vida bajo los restos de la estructura. La urgencia por conseguir maquinaria y equipos de rescate también empezó a multiplicarse en redes sociales.

De acuerdo con la información difundida posteriormente, Berroterán resistió más de 40 horas atrapado antes de que pudieran llegar hasta el lugar donde se encontraba.

Una carrera que comenzaba a abrirse camino en el fútbol venezolano

La muerte del mediocampista generó impacto dentro del entorno deportivo venezolano. Berroterán era considerado una de las figuras emergentes dentro del sistema juvenil de selecciones nacionales y ya había comenzado a tener presencia en el fútbol profesional.

Formó parte de las categorías Sub-17 y Sub-20 de Venezuela y con la selección Sub-17 disputó 17 partidos, en los que anotó tres goles.

¡GOOOOL DE VENEZUELA!????



Yimvert Berroteran marca el 1-0 a favor de la Vinotinto al minuto 51 del partido frente a Chile en el Sudamericano Sub-17.



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A nivel de clubes pertenecía a la UCV FC de Caracas, donde era considerado una de las promesas de la institución. También ya había logrado debutar en Primera División.

Durante la temporada en curso acumuló tres apariciones oficiales y un total de 32 minutos en cancha mientras avanzaba en su proceso de adaptación al máximo nivel.

El desastre provocado por los terremotos ya deja más de 900 víctimas fatales y continúa impactando distintas áreas del país, incluido el deporte venezolano.

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