Senegal goleó, pero depende de otros para clasificar: así finalizó el Grupo I del Mundial 2026

Senegal hizo todo lo que estaba en sus manos y cerró la fase de grupos con una exhibición ofensiva. El conjunto africano venció 5-0 a Irak en la tercera jornada del Grupo I del Mundial 2026, alcanzó sus primeros tres puntos del torneo y ahora deberá esperar el desenlace del resto de sectores para conocer si logra avanzar como uno de los mejores terceros.

La contundencia del marcador no alcanzó para cambiar por completo el panorama del grupo. Francia terminó primera con puntaje perfecto y Noruega aseguró el segundo boleto directo a los dieciseisavos de final. Senegal quedó pendiente de los resultados ajenos.

La necesidad de ganar se tradujo rápidamente en intensidad. Senegal salió a disputar el partido muy arriba y encontró recompensa apenas en los primeros minutos. Tras generar presión constante sobre el área rival, Abdoulaye Seck apareció en un tiro de esquina y conectó un cabezazo que, tras un desvío de Habib Diarra, terminó dentro del arco para abrir el marcador.

Irak quedó todavía más condicionado poco después. Rebin Sulaka frenó a Sadio Mané cuando escapaba hacia el área y, aunque inicialmente recibió tarjeta amarilla, la revisión del VAR modificó la decisión y terminó expulsado.

Con superioridad numérica y ventaja en el resultado, Senegal monopolizó la pelota. Idrissa Gana Gueye administró el ritmo del juego, Lamine Camara aceleró las transiciones y las llegadas por el costado izquierdo se multiplicaron. Irak intentó responder con balones largos, pero apenas logró sostenerse.

Un segundo tiempo que terminó en goleada histórica

El desgaste iraquí se hizo evidente después del descanso. Ahmed Basil, que había necesitado atención médica durante el primer tiempo por molestias en la espalda, dejó su lugar a Jalal Hassan para la segunda mitad.

Senegal aprovechó ese contexto y transformó el control en diferencia definitiva.

En el minuto 56, una falla defensiva dejó la pelota libre dentro del área y Ismaïla Sarr aprovechó para marcar el segundo. Ese gol rompió definitivamente el partido.

Ismaïla Sarr doubles the Senegal lead ??



He taps this one home! pic.twitter.com/kgHg6zbY17 — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 26, 2026

Los cambios aceleraron todavía más el desenlace. Pape Gueye ingresó desde el banco y necesitó apenas 81 segundos para convertir el tercero con un remate de zurda. Minutos después volvió a aparecer desde fuera del área para firmar su doblete.

INVITATION TO SCORE AND THAT MAN ACCEPTED ??



Pape Gueye bags his brace! pic.twitter.com/ELTP1kwSse — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 26, 2026

Sadio Mané estuvo cerca de ampliar la ventaja con un disparo al travesaño y Nicolas Jackson también tuvo una ocasión que encontró respuesta del guardameta iraquí.

El cierre llegó en el minuto 83. Iliman Ndiaye recibió espacio y conectó un disparo potente hacia la escuadra derecha para sellar el 5-0.

SENEGAL ARE HAVING A GOAL OF THE TOURNAMENT COMPETITION ??



Iliman Ndiaye joins in on the golazo party! pic.twitter.com/lR4SfSTW2Z — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 26, 2026

La victoria dejó una marca inédita: por primera vez una selección africana consiguió anotar cinco goles o más en un partido de una Copa del Mundo.

Mientras Francia espera conocer a su rival para el duelo del 30 de junio y Noruega ya tiene definido su cruce contra Costa de Marfil en Dallas, Senegal quedó pendiente de la calculadora y de los resultados del resto del torneo para saber si esta reacción llegó a tiempo.

Antes del inicio del encuentro de Senegal se realizó un minuto de silencio por las víctimas del terremoto ocurrido en Venezuela.

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